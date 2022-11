Wolff - "Les Ferrari sont maintenant derrière nous"

Thibaud Comparot

Le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a insisté sur le fait que l'équipe devait "rester humble" tout en continuant à " viser les étoiles ", après s'être à nouveau battue pour la victoire au Grand Prix de Mexico.

Malgré les problèmes de la saison en cours qui a placé les Flèches d'argent loin derrière les Red Bull et les Ferrari, une amélioration sur la W13 à Austin a permis à Lewis Hamilton de se battre pour la victoire avec Max Verstappen à Austin ainsi qu'à Mexico.

Mais au Mexique, George Russell et Hamilton ont longtemps montré les crocs et ont même pu jouer les premiers rôles lors des qualifications. Placées en troisième et quatrième position sur la grille de départ, les Flèches d'argent se sont, pour la première fois de la saison, montrées véloces dans cet exercice.

Dans le premier relais de la course, Hamilton a réussi à se maintenir à bonne distance de son rival Max Verstappen. Cependant, une mauvaise stratégie pneumatique a fini par le mettre hors du coup.

Interrogé sur le regain de forme de son écurie, Wolff a répondu : "Le fait est que nous sommes des compétiteurs et en ce moment, nous pouvons le voir. Nous voulons vraiment gagner et donc, il y a toujours un sentiment de frustration quand on termine deuxième."

"Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que nous revenons de très loin et que nous sommes aujourd'hui dans le match."

"Nous sommes en course pour décrocher une victoire, nous sommes en course pour faire monter les deux voitures sur le podium, les Ferrari sont maintenant derrière nous."

"Nous devons rester humbles par rapport à ce que nous avons accompli tout en continuant à viser les étoiles."

Les simulations de Mercedes affirment que le Mexique était la meilleure chance de victoire

Hamilton n'avait que deux secondes de retard après la fin du premier relais, mais Mercedes a fait passer le septuple champion sur un jeu de pneus durs. Cette erreur de stratégie a permis à Verstappen d'accumuler 15 secondes d'avance à la fin de la course.

Quant à savoir si c'était la meilleure chance pour Mercedes de gagner une course avant la fin de l'année, Wolff a concédé : "Sur les simulations, ça dit que oui."

"Je suis vraiment fier de l'équipe. Je suis vraiment fier de ce que nous avons fait ce week-end. Nous avons expérimenté beaucoup de choses."

"Les motoristes ont vraiment repoussé les limites pour nous donner le maximum de performance, donc je pense que ce sera un mélange entre essayer le maximum et faire le maximum pour l'année prochaine", a conclu le directeur de la firme allemande.