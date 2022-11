Ocon contredit Alonso - "Nous avons tous les deux eu des problèmes de fiabilité"

Thibaud Comparot

Mardi 1 Novembre 2022 14:40

Après son abandon lors du Grand Prix du Mexique, Fernando Alonso s'est plaint que sa monoplace était la seule des Alpine à tomber régulièrement en panne. Esteban Ocon, son coéquipier au sein de la firme française, s'est défendu et a affirmé qu'il avait connu lui aussi des problèmes de fiabilité.

À Mexico, Fernando Alonso était bien parti pour signer un beau résultat au volant de son Alpine. La septième place de la course semblait lui tendre les bras, jusqu’à ce que le moteur de son A522 rende l’âme à quelques tours du drapeau à damier. Le natif d’Oviedo est sorti de sa monoplace en gesticulant, trahissant son énervement et son désarroi. Sur les réseaux sociaux, Alonso a posté après coup : "Avec Honda, les deux voitures abandonnaient. Cette année, seule la voiture n°14 tombe en panne."

Le coéquipier français de Fernando Alonso, Esteban Ocon, pense qu’il exagère. "A Imola, ma boîte de vitesse est tombée en panne, à Silverstone, la voiture s’est arrêtée et à Singapour j’ai également dû abandonner", déclare Ocon. "Je peux donc moi aussi compter les problèmes rencontrés avec ma monoplace. Je pense que nous avons tous les deux eu des problèmes. J'ai utilisé six moteurs cette saison. Il a cassé une nouvelle unité de puissance ce week-end et sera aussi sur son sixième PU à partir de la prochaine course."

Esteban Ocon a franchi le drapeau à damier du Grand Prix de Mexico à la huitième place, s’intercalant entre les McLaren de Daniel Ricciardo et de Lando Norris. La bataille entre Alpine et McLaren continue donc de nous tenir en haleine. Les deux écuries sont aujourd’hui séparées par sept petits points au championnat des constructeurs. Chacune des deux entités espère décrocher la quatrième place du championnat à la fin de la saison.

Alonso compte aujourd’hui cinq abandons en 20 GP, dont la plupart viennent d’une casse de son moteur. Alonso espère se débarrasser des problèmes de fiabilité la saison prochaine chez Aston Martin