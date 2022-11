Hülkenberg est relativement optimiste quant à son arrivée chez Haas en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 1 Novembre 2022 13:36

Nico Hülkenberg se dit "relativement optimiste" quant à ses chances d'obtenir un siège en Formule 1 la saison prochaine. L'Allemand ne peut encore rien dire de précis, mais espère fortement pouvoir remplacer Mick Schumacher chez Haas en 2023.

Nico Hülkenberg a quitté la grille de la F1 à la fin de la saison 2019. Il avait dû céder sa place à Daniel Ricciardo au sein de l'équipe Renault. Mais le pilote de 35 ans a réussi à se maintenir sous les feux de la rampe depuis lors. Il a en effet, grâce au Covid, effectué plusieurs apparitions en remplacement de pilotes testés positifs. Cette saison, le pilote allemand avait remplacé au pied levé chez Aston Martin, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel. Ce dernier n'avait pas pu participer aux Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite.

Hülkenberg chez Haas à la place de Schumacher ?

Haas n'a toujours pas décidé si Mick Schumacher conservera son baquet et son volant en 2023. Le propriétaire de l'équipe, Gene Haas, a révélé avant le week-end de course aux États-Unis qu'il ne conserverait son siège qu'en obtenant une série de bons résultats. Malheureusement pour le jeune Allemand, les courses à Austin et à Mexico n’ont pas été un franc succès.

L’annonce de l’arrivée de Stoffel Vandoorne en tant que pilote de réserve chez Aston Martin est-elle un bon indicateur ? Ce poste était auparavant la propriété de Nico Hülkenberg, mais ce dernier semble ne plus être dans les plans de l’écurie anglaise. De fait, la saison prochaine, l’expérimenté pilote allemand pourrait bel et bien retrouver chez Haas son ancien "ami" de course, Kevin Magnussen. Les deux pilotes s’étaient échangé quelques bons mots dans le carré des interviews après le Grand Prix de Hongrie 2017. Les deux pilotes ont depuis affirmé avoir enterré la hache de guerre.

Un contrat Haas-Hülkenberg déjà entériné ?

Les dernières rumeurs disent que le natif de Emmerich am Rhein en Allemagne et Haas sont en train de finaliser les négociations. Lui-même ne donne pas trop de détails : "Pour l'instant, je ne peux encore rien dire de précis", confie-t-il à Servus TV. "Au bout du compte, je ne prends pas les décisions. Les négociations sont toujours en cours et je suis relativement optimiste quant au processus. Il faut être patient avec ce genre de décisions", a conclu l’ancien pilote Renault.