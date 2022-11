Domenicali présent en Colombie pour envisager l'arrivée de la F1

Thibaud Comparot

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a été aperçu dans les rues de Barranquilla, en Colombie, afin de superviser la préparation d'un Grand Prix en Colombie à partir de 2024.

Selon EL HERALDO, Jaime Pumarejo, le maire de la ville, a accueilli le PDG de la F1 après son atterrissage sur l'aéroport Ernesto Cortissoz de Barranquilla ce lundi.

L'entourage de Domenicali comprenait Luis García Abad, organisateur du Grand Prix du Mexique.

Le maire de la ville s'est exprimé devant les médias au sujet de la visite de Domenicali et a déclaré : " En fait, je suis très heureux de la présence de Stefano, car il va de soi que Barranquilla et la Colombie peuvent organiser de grands événements."

"C'est le plus grand événement sportif qui existe et nous cherchons des moyens de le rendre viable. Nous travaillerons avec de nombreuses instances pour rendre cela possible. Si ça arrive, nous aurons bientôt des monoplaces qui rouleront ici."

"Le simple fait d'être considéré est une source de fierté", a-t-il déclaré.

A esta hora, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, recorre Barranquilla para revisar la realización de esta competencia en la capital del Atlántico. #VocesySonidos pic.twitter.com/j0JdlckkoF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 31, 2022

La Colombie espère pouvoir accueillir la F1

Après avoir été filmé, Jaime Pumarejo a donné les détails de la visite du PDG de la F1 : "Stefano (Domenicali) a appris à connaître la ville à différents endroits, en examinant différentes options, sans être lié à un circuit en particulier."

"Je ne veux pas m'avancer et dire des choses qui ne sont pas certaines. Aujourd'hui, il y a une possibilité qui se dessine chaque jour un peu plus, mais le pain est dans le four".

"Il y a une incertitude nationale et internationale en ce moment et c'est pourquoi nous devons être calmes et comprendre que nous devons attendre que la marée se retire avec la volatilité du dollar. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour s'assurer que ce projet soit viable."

"Mais le fait qu'ils dépensent des efforts, du temps et de l'argent pour venir nous rendre visite nous motive à continuer à rêver et à travailler sur ce projet", a-t-il conclu.