Verstappen "n'est pas intéressé" par la chasse aux records en F1

Max Verstappen a expliqué pourquoi il minimisait l'importance de la multitude des records en F1 qu'il avait battus au cours des deux dernières saisons.

Lors du Grand Prix de Mexico, le pilote Red Bull a remporté sa 14e victoire de la saison, dépassant ainsi les records respectivement établis par Michael Schumacher et Sebastian Vettel en 2004 et 2013.

Avec 416 points engrangés au cours de la saison, le Néerlandais a dépassé le record de Lewis Hamilton (413 points) établi en 2019. Il reste encore deux courses à disputer au Brésil et à Abou Dhabi, sans oublier la course sprint au Brésil.

Le caractère imperturbable de Verstappen signifie qu'il montre rarement de l'excitation pour les records qu'il collectionne, minimisant largement l'importance de tels accomplissements.

Interrogé pour savoir s'il s'agissait d'une stratégie pour rester concentré sur la tâche à accomplir, le double champion a répondu : "Je ne sais pas."

"Je n'ai jamais été vraiment intéressé par les statistiques. Je vis simplement l'instant présent. J'essaie juste de faire de mon mieux chaque week-end."

"J'essaie de gagner les courses et c'est le plus important pour moi. Chaque week-end, quand je rentre chez moi et que je peux me dire que j'ai fait le maximum ou presque, je suis heureux."

"Mais bien sûr, beaucoup de choses en Formule 1 dépendent de l'ensemble de votre package, n'est-ce pas ? Et nous avons une excellente voiture. Je profite simplement du moment présent et je ne suis pas intéressé par le fait de rester informé de toutes les statistiques."

"Mais bien sûr, c'est une saison incroyable et bien sûr, je suis très heureux d'avoir gagné autant de courses", a conclu le double champion du monde en titre.