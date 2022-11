Horner révèle avoir eu peur de finir en "slip" au pied du podium de Mexico

Thibaud Comparot

Mardi 1 Novembre 2022 08:30

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a salué la foule "incroyable" du Grand Prix de Mexico, même s'il a admis qu'il craignait de quitter le podium en caleçon.

Le comportement des fans dans le paddock a été remis en question lors de la course mexicaine du week-end dernier. Lando Norris a notamment demandé à ce que les pilotes soient mieux respectés.

Pierre Gasly a également rapporté que des fans entraient dans le garage d'AlphaTauri pour prendre des photos et obtenir des autographes.

L'atmosphère sous le podium était tout aussi déchaînée dimanche et après avoir vu Max Verstappen et Sergio Perez recevoir leurs trophées pour avoir terminé premier et troisième, Horner a déclaré : " La foule ici a été incroyable."

"Le soutien pour Max aux Pays-Bas est impressionnant, mais je vais vous dire, ils ont de la concurrence avec les Mexicains, car, à un moment donné, j'ai craint pour moi devant le podium et je me suis demandé si j'allais ressortir de la avec un vêtement sur le dos."

"Le soutien pour l'équipe, pour Checo, pour la Formule 1, c'est incroyable d'avoir une foule aussi bruyante et passionnée que celle que nous voyons et cela crée une atmosphère phénoménale."

Bien que les commentaires de Horner étaient une plaisanterie, on lui a ensuite demandé si la F1 devait faire plus pour limiter les problèmes de sécurité. Ceci est dû aux opinions exprimées par les équipes et les pilotes tout au long du week-end.

"Je pense qu'il y a toujours des leçons à tirer et je pense que le niveau d'intérêt et l'enthousiasme qu'il y a, c'est sans précédent ici", a-t-il ajouté.

"J'étais juste reconnaissant d'avoir quelques gars autour de moi, des mécaniciens, sinon je serais sorti en caleçon", a conclu le directeur de l'écurie autrichienne.