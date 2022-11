Verstappen dans l'histoire, Ferrari à la peine - Les stats du GP de Mexico

Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 22:01

Max Verstappen a confirmé sa bonne forme et celle de Red Bull en remportant une confortable victoire lors du Grand Prix de Mexico.

Lewis Hamilton a devancé le héros de tout un peuple, Sergio Perez, complétant ainsi le podium, tandis que George Russell a terminé quatrième.

Dans une course qui a vu peu d'action se produire en piste, beaucoup de records ont été battus - principalement par Verstappen et son équipe.

Voici donc les meilleures statistiques et les faits les plus marquants de la course mexicaine !

Une course copiée-collée à celle de 2021

Le podium composé de Verstappen, Hamilton et Perez [dans cet ordre] était identique au trio de tête de 2021, Ferrari terminant à nouveau cinquième et sixième.

Grâce à sa victoire, Verstappen est devenu le premier poleman depuis 2016 à remporter la course.

Verstappen bat encore plus de records

La 14e victoire de la saison de Verstappen a permis au Batave de battre le record du plus grand nombre de victoires en une année. Ce record avait été établi par Michael Schumacher en 2004 et égalé par Sebastian Vettel neuf ans plus tard.

Le Néerlandais a démarré en pole six fois cette saison, convertissant cinq d'entre elles en victoires.

Aucun pilote ne s'est imposé plus de deux fois au Mexique, mais le triomphe de Verstappen lui a offert sa quatrième dans la capitale du pays.

Le double champion du monde a également battu le record du plus grand nombre de points marqués en une seule saison [416 points à deux courses de la fin], dépassant le total de 413 points d'Hamilton établi en 2019.

Perez heureux d'être chez lui et Red Bull à la fête

Le héros local, Sergio Perez, est monté sur son 25e podium en F1, le deuxième devant son public.

Il s'agit de la neuvième victoire consécutive de Red Bull, ce qui égale le record précédent de l'équipe, établi en 2013 par Sebastian Vettel.

L'équipe a également terminé sur le podium lors de 19 courses consécutives, égalant sa meilleure série de 2010-2011.

Mercedes dépasse Ferrari

Mercedes [trois] a désormais plus d'arrivées dans le top 2 depuis la pause estivale que Ferrari [deux].

George Russell a terminé quatrième et a également obtenu un point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course. C'est la première fois qu'un pilote britannique réalise le meilleur tour dans deux courses consécutives depuis son coéquipier Hamilton en 2020.

Le meilleur de Sainz, mais le pire de Ferrari

Avec une arrivée P5, Carlos Sainz a enregistré son meilleur résultat au Mexique.

Ferrari n'a pas réussi à monter sur le podium pour la première fois après la pause estivale.

La dernière fois que les deux Ferrari ont terminé une course en cinquième position ou moins, c'était en Arabie Saoudite en 2021.

Ricciardo de retour en forme

Malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir heurté Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo a terminé devant son coéquipier Lando Norris pour la première fois en 11 courses.

Bottas met fin à une mauvaise série

Le point obtenu par Valtteri Bottas pour sa 10e place est son premier point marqué depuis le Grand Prix du Canada.

Sundaram Ramaswami -Twitter/Instagram - @f1statsguru