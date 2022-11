Gasly exige une discussion avec la FIA après des pénalités "sévères"

Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 20:59

Pierre Gasly souhaite entamer des discussions avec la FIA après qu'une série de pénalités "sévères" le laissent sur le point d'être exclu d'une course en Formule 1.

Le pilote AlphaTauri compte 10 points de pénalité sur 12 mois et est potentiellement à deux points de pénalité d'être "race ban".

Leclerc - "Une minute de retard sur Verstappen ça fait vraiment beaucoup"Lire plus

Tous les points de Gasly ont été donnés depuis le Grand Prix d'Espagne en mai. Cependant, une série de cinq points sur les trois dernières courses a causé de souci au Français et à sa prochaine écurie en 2023, Alpine.

La dernière sanction a été infligée après que Gasly a été jugé responsable d'avoir pris un avantage en forçant Lance Stroll à sortir de la piste alors qu'il effectuait un dépassement.

Après avoir refusé de répondre aux questions sur sa pénalité, Gasly a déclaré : "Ils [la FIA] semblent être assez sévères ces derniers temps."

"Le week-end dernier, la moitié de la grille donnait trop d'espace derrière la voiture de sécurité et j'ai été pénalisé. Ce week-end, je pense que c'était assez serré et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu de message pour rendre la position."

Bien que Gasly ait été déconcerté par le manque d'instructions de la part de la direction de course, les nouvelles directives introduites avant la saison imposent aux équipes et aux pilotes de juger si un avantage a été obtenu et de rendre volontairement la position.

Alonso au volant de l'Aston Martin à Abou Dhabi ?Lire plus

Ne pas le faire, comme le montre le cas de Gasly, entraînerait une pénalité. "Au final, j'ai fait de mon mieux à l'intérieur de la voiture et la dernière chose que je veux est de perdre stupidement des points de pénalité et de perdre du temps de course", a ajouté Gasly.

"Apparemment, pour le moment, ils ne sont pas satisfaits de ce que je fais, donc je vais avoir une discussion avec eux pour comprendre exactement ce que je dois changer", a conclu le futur coéquipier d'Esteban Ocon.