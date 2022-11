Leclerc - "Une minute de retard sur Verstappen ça fait vraiment beaucoup"

Thibaud Comparot

Charles Leclerc a vécu un week-end difficile à Mexico au volant de sa Ferrari. Le pilote monégasque a terminé la course à la sixième position, derrière son coéquipier et à plus d’une minute du vainqueur de la course, Max Verstappen.

C’est un week-end à oublier pour le natif de la principauté qui a vu Sergio Perez lui ravir la seconde place au championnat des pilotes. Maintenant que le titre est joué, Charles se bat maintenant avec le Mexicain pour la seconde place au classement des pilotes.

Après une mauvaise séance qualificative, en partie la faute à un DRS récalcitrant en Q3, le pilote de la Ferrari portant le numéro 16 a bu le calice jusqu’à la lie en terminant le GP de Mexico à la sixième position. Le bilan de ce week-end est difficile à encaisser pour le pilote de la Scuderia Ferrari qui n’a jamais été dans le match face aux Red Bull et aux Mercedes.

"Ça fait mal, on s’attendait à être un peu plus en difficulté ici, on a eu beaucoup de problèmes avec le moteur sur ce circuit. Une minute de retard (sur Max Verstappen) ça fait vraiment beaucoup", a déclaré le Monégasque au micro de Canal +.

Pour la première fois de la saison, Ferrari a semblé être en difficulté de par son rythme et non du fait d’erreur stratégique ou de pilotage. L’Autódromo Hermanos Rodríguez a révélé les faiblesses de la firme de Maranello, à l’inverse de Mercedes et de Red Bull.

"Hier, nous avons fait les qualifications avec un DRS cassé. Nous avons pu le changer pour la course, donc il fonctionnait. Malheureusement, au niveau du moteur, on n’a pas pu modifier ce qu’on voulait pour la course, donc j’avais toujours des problèmes de ce côté. Mais honnêtement ça n’explique pas un tel écart avec la tête de la course. À la régulière on n’aurait pas dû prendre une minute sur cette course", a conclu le coéquipier de Carlos Sainz chez Ferrari.

Charles Leclerc est aujourd’hui troisième au classement des pilotes, accusant un retard de 5 points sur Sergio Perez. Ferrari doit maintenant regarder derrière elle, maintenant que le titre constructeur a été remporté par Red Bull. En effet, petit à petit, Mercedes revient sur la seconde place au championnat de la Scuderia Ferrari. Avec deux Grand Prix restant, ainsi qu’une course sprint au Brésil, l’écart de 40 points entre les deux écuries pourrait fondre comme neige au soleil si Ferrari ne rehausse pas le niveau de performance de la F1-75.