Alonso au volant de l'Aston Martin à Abou Dhabi ?

Fernando Alonso ne pilotera plus pour Alpine en la saison prochaine. En effet, le double champion du monde de Formule 1 a décidé de s’engager avec Aston Martin, et ceux, pour plusieurs saisons. La question est maintenant de savoir quand le pilote espagnol débutera son aventure avec l’écurie de Silverstone.

Après l’annonce du départ en retraite de Sebastian Vettel, Fernando Alonso n’a pas trop attendu pour annoncer qu’il allait remplacer l’Allemand chez Aston Martin. Le prochain coéquipier de Lance Stroll vit actuellement une saison compliquée avec Alpine, victime de la fiabilité de la monoplace numéro 14. Après avoir montré de l’agacement et une forme de résignation au moment où son moteur lui a de nouveau fait défaut à Mexico, on peut imaginer que le natif d’Oviedo pense déjà à la prochaine saison. Cependant, les premiers tours de roue de Fernando Alonso avec un Aston Martin pourraient arriver plus vite de prévu.

Depuis maintenant plusieurs années, les écuries peuvent utiliser deux monoplaces sur la piste de Yas Marina, la semaine suivant le Grand Prix d’Abou Dhabi. Une monoplace 2022 est réservée aux pilotes titulaires afin de tester les pneus Pirelli de 2023, l’autre sera laissée à la disposition de rookies.

Une chose est certaine, Fernando Alonso ne participera pas à ces tests de fin de saison avec Alpine. En effet, son remplaçant aux côtés d’Esteban Ocon, Pierre Gasly, prendra place au volant de L’A522 la semaine qui suit le dernier GP de la saison. Le Français cèdera également sa place à Nyck de Vries, qui lui aussi débutera sa carrière en F1 avec AlphaTauri au lendemain de la clôture de la saison 2022. Reste à savoir si du côté d’Alpine, on sera assez cléments pour autoriser Oscar Piastri à rejoindre McLaren lors de ces essais post-saison.

"Je crois que nos équipes juridiques en discutent actuellement. Et je ne sais pas. On en saura plus la semaine prochaine, donc posez-moi la question au Brésil."

Du son côté, Fernando Alonso estime qu’il est clairement envisageable de le voir piloter l’AMR22 lors de ces essais sur la piste de Yas Marina. Ce dernier assurait à Motorsport.com qu’il était seul à décider de son avenir : "Je suis toujours maître de mon propre destin !"

À l’issue de la saison 2022, le double champion du monde espagnol devrait donc prendre le volant de la monoplace anglaise lors d’une demi-journée de test dédiée aux pneus. L’autre demi-journée sera réservée à son futur coéquipier, Lance Stroll. La journée de roulage réservée à un rookie devrait voir Felipe Drugovich - champion en titre de F2 et nouveau pilote de développement Aston Martin – faire ses débuts au volant d’une Formule 1.