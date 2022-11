À Mexico, Mercedes a-t-elle commis une erreur stratégique "à la Ferrari" ?

Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 16:05

Mattia Binotto se demande pourquoi Mercedes échappe aux critiques après son erreur de stratégie lors du Grand Prix de Mexico. Selon l'Italien, les commentaires n'auraient pas été les mêmes si la faute avait été commise par Ferrari.

La Scuderia Ferrari a été critiquée à plusieurs reprises cette saison pour des choix stratégiques lui ayant coûté des victoires potentielles ou lui ayant fait perdre des points au championnat.

Lorsque la firme italienne a monté le pneu dur sur la voiture de Charles Leclerc en Hongrie, l'équipe a été largement critiquée pour ce qui s'est avéré être une grossière erreur stratégique.

À Mexico, Mercedes a essayé une tactique similaire. Lewis Hamilton et George Russell se sont plaints de cette décision via la radio de l'équipe.

"Mercedes a peut-être aussi perdu la dernière course en ne choisissant pas les bons pneus à Austin."

"Ce n'est pas seulement à nous de faire des choix différents ou des erreurs".

Ferrari se bat malgré des problèmes de gestion des pneus

Cette saison, Ferrari a bataillé avec l'usure de ses gommes, mais a appliqué la stratégie optimale en utilisant les composés tendres et médiums lors de la course de dimanche.

Distancés par les Red Bull et les Mercedes à Mexico, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont terminé à la cinquième et à la sixième place du Grand Prix. Malgré ce triste résultat, Mattia Binotto maintient que ce choix stratégique était le bon.

"La raison pour laquelle nous avons commencé la course avec le pneu tendre pour enchaîner avec le pneu médium vient de nos Essais Libres. Après avoir essayé les pneus tendres vendredi, nous avons vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dégradation sur ces derniers et qu'il était possible de faire un arrêt pendant le GP en chaussant les pneus médiums lors du second relais. Nous avons donc opté pour cette solution", a-t-il ajouté.

"En course, nous avons dû gérer nos pneus pour être sûrs de survivre avec un seul arrêt et cela a peut-être aussi été la cause de nos arrêts un peu lents."

"La gestion des pneumatiques a été un sujet de préoccupation pour nous, mais malgré tout, nous pensons que l'enchaînement tendre-médium était le bon choix pour la course", a conclu le directeur de la firme de Maranello.