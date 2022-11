Hamilton - "En fin de compte, ils ont toujours le dessus"

Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 13:38

Lewis Hamilton revient sur son Grand Prix de Mexico, course au cours de laquelle il a presque rivalisé avec Max Verstappen. Le septuple champion du monde a toutefois dû se contenter de la deuxième place au passage du drapeau à damier.

Le pilote Mercedes a pris le drapeau à damier avec 15 secondes de retard sur son rival, Max Verstappen. Lors de la course, Mercedes a opté pour une stratégie médium-dur moins optimale que la combinaison tendre médium du Néerlandais.

Alonso - "Nous avons fait sauter cinq moteurs cette année"Lire plus

Après avoir pris le départ avec les gommes médiums, les pilotes Mercedes auraient pu prolonger leur relais pour chausser des gommes tendres en fin de Grand Prix, ou courir comme ils l'ont fait avec la stratégie la plus sûre.

À l'inverse, Red Bull a fait partir Verstappen et Sergio Perez en pneus tendres, se laissant le choix de passer la gomme médium ou dure, selon le choix de leurs rivaux.

Lewis Hamilton a concédé que même si Mercedes avait suivi la stratégie de son rival pour le titre, il est peu probable que le résultat aurait changé.

"Si nous avions démarré en tendres, j'aurais peut-être été à la même distance derrière lui dans le premier relais", a déclaré Hamilton. "Je ne sais pas vraiment ce que nous aurions pu faire différemment."

"Peut-être que nous aurions tenté un undercut, finalement cela aurait été beaucoup plus agréable d'essayer quelque chose comme ça."

"Je suis juste reconnaissant pour les progrès que nous avons faits en tant qu'équipe et le fait que nous soyons maintenant intercalés entre les pilotes Red Bull. Je trouve ça formidable."

Mercedes "se rapproche" de Red Bull - Hamilton

Mercedes a régulièrement réduit l'écart sur Red Bull tout au long de la saison, mais c'était l'une des rares courses où les Flèches d'argent semblaient vraiment en course pour la victoire.

"En fin de compte, ils ont toujours le dessus", a poursuivi le septuple champion.

"Ils sont toujours un peu plus rapides. Peut-être que c'était le GP ou nous étions les plus proches et, peut-être que si nous avions utilisé les mêmes pneus, cela aurait donné un écart de quelques dixièmes seulement."

Verstappen boycotte Sky Sports - "À un moment donné, je ne le tolère plus"Lire plus

"Mais ils sont assez rapides en ligne droite et ils ne perdent pas de temps dans les virages."

"J'étais dans son aspiration et j'avais du mal à suivre, donc ils ont certainement un peu plus de potentiel que nous. Mais on se rapproche", a conclu le coéquipier de George Russell.