Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 11:16

Max Verstappen a accusé Sky Sports F1 d'être "irrespectueux" et de contribuer à alimenter la "toxicité" des réseaux sociaux.

Max Verstappen et Red Bull ont boycotté toutes les émissions de Sky Sports F1 - antennes britannique, allemande et italienne - pendant le week-end du Grand Prix de Mexico.

GPFans a compris que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue de l'article " Notebook " du journaliste Ted Kravitz, qui a utilisé à plusieurs reprises le mot " robbed " (volé) pour décrire comment Lewis Hamilton a perdu la course au titre l'année dernière face au Néerlandais.

S'exprimant après avoir obtenu une 14e victoire de la saison, un record, Verstappen a été invité à expliquer la décision de son équipe.

"Cela n'avait rien à voir avec ce week-end, mais toute cette année. Cela a été un acharnement constant, irrespectueux et venant d'une personne en particulier", a déclaré Verstappen.

"À un moment donné, c'est assez et je ne l'accepte pas. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, vous devez aller de l'avant."

La popularité rapidement croissante de la F1, en partie alimentée par la série documentaire de Netflix Drive to Survive, a fait exploser les interactions concernant la F1 sur les réseaux sociaux.

Nicholas Latifi et l'ancien directeur de course Michael Masi ont tous les deux reçu des insultes et même des menaces de mort pour leurs rôles dans le Grand Prix d'Abou Dhabi 2021.

Le pilote hollandais estime que les critiques incessantes, qui reviennent sans cesse avec la polémique sur le budget cap, ne font qu'alimenter les mauvais débats sur les réseaux.

"Vous savez qu'en ce moment, les réseaux sociaux sont un endroit très toxique. Si vous êtes constamment comme ça en direct à la télévision, vous ne faites qu'empirer les choses", a ajouté Verstappen.

"Au lieu d'essayer d'améliorer la situation dans le monde, vous continuez à me manquer de respect. À un moment donné, je ne le tolère plus, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de vous répondre", a conclu le double champion du monde en titre.