Le classement des constructeurs au terme du Grand Prix de Mexico

Thibaud Comparot

Lundi 31 Octobre 2022 00:30

Bien sûr, le championnat des constructeurs a déjà été remporté par Red Bull Racing à Austin, mais il y a toujours des batailles en cours derrière la firme autrichienne. McLaren a réussi à réduire l'écart avec Alpine tout comme Mercedes sur Ferrari.

Mercedes revient sur la seconde place de Ferrari

Alors que Mercedes se battait seule pour la troisième place du championnat, le rythme de la W13 a progressé au cours de l'année. La firme allemande revient lentement mais sûrement sur la deuxième place du championnat, actuellement détenue par la Scuderia Ferrari. Avec une deuxième et quatrième position au passage du drapeau à damier du Grand Prix de Mexico, les Flèches d'argent ont marqué 31 points ce dimanche. Du côté de la firme de Maranello, le week-end a été bien plus morose. La Scuderia Ferrari n'a récolté que 18 points à Mexico, au terme d'une course à oublier. Carlos Sainz et Charles Leclerc ont franchi la ligne d'arrivée en cinquième et sixième position.

McLaren et Alpine ne se lâchent plus

Les deux écuries sont engagées dans une bataille à couteaux tirés pour la quatrième place du championnat des constructeurs. Ce dimanche, McLaren a réussi à placer ses deux monoplaces dans le top 10. Daniel Ricciardo septième et Lando Norris neuvième ont permis à l'écurie anglaise de marquer huit points, soit quatre de plus qu'Alpine.

Le nouvel abandon de Fernando Alonso a fait perdre de précieux points à l'écurie dirigée par Otmar Szafnauer. À ce jour, Alpine ne compte plus que 7 points d'avance sur McLaren. La lutte entre les deux équipes devrait se poursuivre jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dhabi, le 20 novembre prochain.

Le classement du Championnat des constructeurs de F1

1. Red Bull Racing : 696 points

2. Ferrari : 487 points

3. Mercedes : 447 points

4. Alpine : 153 points

5. McLaren : 146 points

6. Alfa Romeo : 53 points

7. Aston Martin : 49 points

8. Haas : 36 points

9. AlphaTauri : 35 points

10. Williams : 8 points