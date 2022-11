Perez a tout tenté devant son public pour dépasser Hamilton

Thibaud Comparot

Dimanche 30 Octobre 2022 23:30

Sergio Pérez a terminé 3ème du Grand Prix du Mexique, le pilote Red Bull voulait donner quelque chose de plus à ses fans présents sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Le Mexicain est parti de la quatrième position et au départ, il a réussi à dépasser George Russell pour se placer derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen.

La stratégie employée par l'équipe de Milton Keynes a porté ses fruits et l'écurie a une nouvelle fois placé ses deux monoplaces sur le podium. Max Verstappen a remporté la course et est entré dans l'histoire en devenant le pilote ayant remporté le plus de course sur une saison de Formule 1.

Au micro de Marc Gené, Sergio Perez a partagé ses impressions sur la course à Mexico : "J'ai vraiment essayé, j'ai dû pousser très fort, nous avons eu un mauvais arrêt et les dépassements sont difficiles ici, c'était compliqué de suivre Hamilton."

"C'est un bon podium. Devant ce public, je voulais vraiment quelque chose de plus, mais la troisième place reste quelque chose de satisfaisant", a-t-il déclaré.

Après des victoires à Singapour et à Monaco, ainsi qu'une lutte pour la place de vice-champion, on s'attendait à ce que le Grand Prix du Mexique soit la meilleure opportunité pour une nouvelle victoire du coéquipier de Max Verstappen.

Toutefois, le double champion du monde a été implacable et a dominé la 20e manche du championnat de Formule 1 2022 du début à la fin.

Le natif de Guadalajara n'a pas oublié les fans présents et leur a envoyé un message : "Vu la difficulté pour dépasser ici, je voulais donner quelque chose de plus au public ici."

"Ça a été incroyable, merci beaucoup pour votre soutien ce week-end, vous êtes incroyables et vous êtes les meilleurs fans", a-t-il conclu.