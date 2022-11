Hamilton critique le choix de Mercedes : "Red Bull avait une meilleure stratégie"

Rédaction GP Fans

Dimanche 30 Octobre 2022 23:16

Lewis Hamilton avait sans doute imaginé un scénario différent pour le Grand Prix du Mexique...

La Mercedes W13 s'était montrée particulièrement véloce vendredi et samedi à Mexico, au point que l'équipe huit fois championne du monde espérait disputer la victoire à Max Verstappen ce dimanche.

Mais Hamilton n'a de nouveau rien pu faire face à la supériorité de la Red Bull RB18 et de son pilote fétiche.

Pourtant, le Britannique avait pris l'envol parfait en prenant immédiatement le meilleur sur son coéquipier George Russell. Il a ensuite tenu le rythme de Verstappen, qui était en pneus tendres tandis que les Flèches d'argent avaient démarré la course en médiums.

Hamilton et Russell ont ensuite chaussé des gommes dures tandis que les Red Bull passaient aux médiums. Le train de Verstappen a mieux tenu que ce que Mercedes l'avait imaginé et, dès lors, la course était perdue.

Verstappen vainqueur au bout de l'ennui à MexicoLire plus

"Tout d'abord, je tiens à remercier la foule ici présente" a débuté comme à son habitude Hamilton au terme du Grand Prix. "Je suis si reconnaissant envers cette foule, c'est toujours une grande course ici."

"J'étais très proche lors du premier relais mais Red Bull a été trop rapide pour nous à la fin, ils avaient une meilleure stratégie."

"Je ne crois pas que j'avais les bons pneus... Je pense que nous aurions dû démarrer avec les tendres lors du premier relais. Félicitations à Max, j'aurais voulu plus mais c'est agréable d'être là et de séparer les deux Red Bull !"