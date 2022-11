VIDÉOS : Ferrari a présenté la 499P qui disputera les 24 Heures du Mans

Le Cheval Cabré signe son retour en endurance avec ce magnifique prototype.

Ferrari a dévoilé ce week-end la 499P qui disputera l'an prochain le championnat du monde d'endurance (WEC), et donc la mythique épreuve des 24 Heures du Mans.

Le dernier succès de la marque italienne dans la Sarthe remonte à 1965, mais la donne pourrait bientôt changer puisque Ferrari, grâce à ce prototype LMH hybride, combattra face à Toyota, Peugeot, Porsche ou encore BMW dans la catégorie Hypercar.

La 499P est dotée d'un moteur V6 biturbo 3 litres et du système hybride mis en place par le règlement Hypercar. AF Corse, déjà en charge du programme GT de la marque ces dernières années, reprendra le flambeau, cette fois dans la catégorie reine.

Ferrari alignera en 2023 deux bolides qui porteront les numéros 50 et 51. Aucun pilote n'a pour l'heure été officialisé mais il a été précisé que les heureux élus seraient "issus de la famille Ferrari", soit parmi les pilotes déjà présents en GT.

Les débuts en course de la 499P auront lieu lors des 1000 Miles de Sebring au mois de mars prochain, à l'occasion de la première manche du championnat WEC 2023.

La Ferrari 499P en images :

All the angles 😍 Rolling out at #FerrariFM2022 🙌#FerrariHypercar #WEC #Ferrari499P pic.twitter.com/lyqiSvAhft