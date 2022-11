Wolff confirme l'intérêt de Red Bull pour Ricciardo

Rédaction GP Fans

Mercedes et Red Bull sont-elles en train de se disputer les services de Daniel Ricciardo en vue de la saison 2023 ?

L'avenir de Daniel Ricciardo en Formule 1 s'écrit toujours au conditionnel. L'Australien a officialisé le fait qu'il ne serait pas présent sur la grille de départ l'an prochain mais a affirmé qu'il occuperait un rôle en vue lui permettant d'être présent dans le paddock.

Après que McLaren l'a remercié un an avant la fin de son contrat au profit d'Oscar Piastri, Ricciardo aurait pu trouver refuge chez Haas ou chez Williams, mais il ne souhaite pas se retrouver en fond de grille, bien au contraire.

Vainqueur de huit Grands Prix, Ricciardo lorgne ainsi vers le poste de pilote de réserve et de développement dans une équipe du top, dans l'espoir de retrouver un rôle de titulaire en 2024.

Jusqu'à présent, les rumeurs le liaient à Mercedes mais, depuis quelques jours, on comprend que le principal intéressé est toujours en discussion avec plusieurs équipes.

Parmi elles, l'écurie avec laquelle il a remporté la quasi totalité de ses succès en F1, Red Bull.

"Daniel discute avec quelques équipes d'un rôle potentiel, et Red Bull en fait partie", a ainsi affirmé Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, à Mexico.

Ricciardo avait fait ses adieux à l'équipe autrichienne fin 2018, avant de relever un nouveau défi avec Renault, aujourd'hui devenu Alpine. Le départ du pilote australien de l'équipe Red Bull en avait étonné plus d'un, mais la place prise dans l'équipe par Max Verstappen ne cadrait plus avec les ambitions d'un Ricciardo qui refusait alors d'être enfermé dans un rôle de second.

Mercedes perdra cet hiver ses pilotes de réserve actuels puisqu'après le retrait de la marque à l'étoile de la Formule E, Stoffel Vandoorne évoluera dans la catégorie électrique au sein de l'équipe DS Penske, où il défendra son titre de champion du monde.

Quant à Nyck de Vries, son excellente prestation à Monza, où il avait eu l'occasion de remplacer Alex Albon chez Williams, lui a permis d'être recruté chez AlphaTauri après le départ de Pierre Gasly chez Alpine.

Mercedes s'interroge donc sur le poste de troisième pilote pour l'avenir : "C'est un rôle important mais nous ne savons pas encore qui l'occupera", a affirmé Wolff.

"Daniel est là depuis un moment et connait très bien ces F1, cela pourrait être un avantage pour nous. Mais nous n'avons pas encore pris de décision."