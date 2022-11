Hamilton certain à "100 %" que son siège chez Mercedes lui reviendra après 2023

Thibaud Comparot

Dimanche 30 Octobre 2022 19:35

Toto Wolff a assuré à Lewis Hamilton qu'il n'entamera pas de négociations avec d'autres pilotes, car le baquet Mercedes appartient "à 100 %" au septuple champion de F1.

Lewis Hamilton a confirmé pour la première fois la semaine dernière qu'il était prêt à rester chez Mercedes au-delà de l'expiration de son contrat actuel et à courir jusqu'à la quarantaine.

Le pilote de 37 ans se sent physiquement et mentalement capable de courir quelques années de plus. Les négociations entre le Britannique et Mercedes devraient commencer dès la fin de cette saison.

Interrogé sur le fait de savoir si le siège était à 100 %, celui d'Hamilton ou s'il allait discuter avec d'autres pilotes, Wolff a simplement déclaré : "C'est son siège à 100 %."

Bien qu'il ait confirmé que lui et Hamilton "n'ont pas entamé de discussions", la nature de ces discussions sera à nouveau bien plus que le simple nombre de zéros sur le chèque de paie.

"Nous voulons absolument terminer la saison et ensuite trouver un peu de calme pendant l'hiver, comme nous l'avons fait la dernière fois. Cela a commencé pendant les vacances et a duré plus de deux mois la dernière fois", a ajouté Wolff.

"Lewis est bien plus qu'un pilote pour nous maintenant, et bien que nous ne parlions pas d'une fin de carrière, il est important de parler de son rôle d'ambassadeur de Mercedes, des nombreux sponsors que nous avons et des implications qu'il peut avoir dans le futur de la marque."

L'âge n'est pas un obstacle pour Hamilton

Toto Wolff ne s'inquiète pas non plus de l'âge d'Hamilton, citant les performances de Fernando Alonso, 41 ans, et du légendaire footballeur américain Tom Brady.

"Vous pouvez voir les athlètes d'aujourd'hui repousser les limites en termes d'âge", a remarqué Wolff.

"Pour moi, Fernando est performant à un très haut niveau, et vous regardez le meilleur athlète du monde, Tom Brady, il lance encore le ballon à 43 ans."

"Tant que vous continuez à prendre soin de vous et à développer vos sens cognitifs, alors il [Hamilton] a encore de nombreuses années devant lui et je suis certain que ce sera le cas ici avec l'équipe", a conclu le directeur des Flèches d'argent.