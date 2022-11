Gasly inquiet pour sa sécurité : l'attitude des fans mexicains remise en question

Rédaction GP Fans

Dimanche 30 Octobre 2022 18:35

Pierre Gasly a révélé que ses effets personnels avaient été fouillés et que des fans avaient pris d'assaut le garage AlphaTauri pour des selfies.

Le Français met ainsi en avant des problèmes de sécurité dans le paddock mexicain mais déplore que la situation se soit déjà produite une semaine plus tôt à Austin.

À Mexico, des fans ont pu entrer dans le paddock mais la situation a débordé et des incidents se sont produits.

"Laisser entrer les gens, c'est bien, mais certains ne respectent pas nécessairement l'espace dont nous avons besoin", a débuté Gasly.

"Les gens viennent dans les garages avant les qualifications et demandent des selfies alors qu'ils ne sont pas de notre équipe, ni invités par l'équipe."

"Nous travaillons ici. Oui, nous donnons du temps aux fans quand on le peut mais ce week-end, il n'est pas possible de sortir de l'hospitalité de l'équipe. Si tu le fais, tu te fais assaillir."

Verstappen : Hamilton ne va pas "si bien" car "il ne prononce toujours pas mon nom" !Lire plus

"C'est parfois mouvementé. Vendredi matin, je suis arrivé à l'hospitalité avec mon sac ouvert, alors que mon passeport s'y trouvait. Je ne l'ai même pas senti."

"Nous en avons parlé lors du briefing des pilotes. C'est formidable de voir des familles en profiter, par exemple. Avec des enfants. Mais il s'agit peut-être de leur préciser quand il est judicieux de nous interpeller. Il faut aussi respecter notre espace."

"La poche de mon sac était ouverte et j'avais tout là-dedans... Tout va bien mais on n'a rien vu, rien senti. Mon manager a fermé la poche mais il ne l'avait pas ouverte, et moi non plus."

"La même chose s'était déjà produite à Austin à la sortie du paddock. Bon, nous n'avons pas assez de sécurité en F1 et il faudrait peut-être y faire quelque chose."