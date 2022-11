Verstappen boycotte Sky Sports après les déclarations de Kravitz

Rédaction GP Fans

Max Verstappen a choisi de ne pas répondre aux questions de Sky Sports après que Ted Kravitz ait tenu des propos malheureux à l'encontre du pilote Red Bull, le week-end dernier à Austin.

Des millions de fans à travers le monde ont encore en travers de la gorge le dénouement du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 et la violation du plafond budgétaire a ravivé un incendie à peine éteint...

C'est à l'issue du Grand Prix des États-Unis que le journaliste Ted Kravitz est revenu sur le week-end américain, se laissant aller à des propos sans doute mal choisis.

Qualifiant par mégarde Lewis Hamilton d'octuple champion du monde, Kravitz a tenté de s'expliquer mais, au lieu de dénoncer les faits d'Abu Dhabi, il a émis un rapprochement clair entre le vol supposé du titre et celui qui a été titré, Max Verstappen.

"Nous aurions pu vivre un scénario incroyable ici à Austin" a-t-il déclaré. "Imaginez plutôt : Hamilton arrive à la dernière course de la saison l'an dernier et peut devenir le meilleur de tous les temps. Il se fait voler, revient l'année suivante mais sa voiture ne fonctionne pas."

"Il ne gagne aucune course de l'année mais, au moment de combattre celui qui lui a volé le titre l'année précédente, il parvient à finir devant lui."

"Mais non, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Le septuple champion du monde a été volé et l'homme qui l'a battu est parvenu à revenir et à le dépasser grâce à une voiture plus rapide."

S'il n'y avait probablement rien de personnel à y voir, les mots de Kravitz ont été mal choisis. Verstappen et son équipe ont dès lors décidé de boycotter Sky Sports au Mexique.

Le boycott vaut pour l'équipe britannique de la Sky mais s'étend également aux branches allemande et italienne, sans explication de la part de Red Bull Racing.