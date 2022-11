Norris heureux d'être "devant les Alpines" en qualifications au Mexique

Patrice Lhoni

Dimanche 30 Octobre 2022 16:35

Lando Norris s'est classé en 8e position des essais qualificatifs du Grand Prix de Mexico City 2022.

Le Britannique s'élancera en 4e ligne, à côté de Charles Leclerc, 7e samedi. Le pilote McLaren devancera surtout, au départ, les deux pilotes Alpine Fernando Alonso et Esteban Ocon. Seuls 11 points séparent les deux écuries au Championnat du monde des constructeurs.

"Une bonne chance pour la course"

Norris est en forme, après son très bon week-end de Grand Prix réalisé à Austin la semaine dernière. Il s'était également qualifié en 8e position et avait terminé 6e, juste devant Fernando Alonso.

"Je suis très heureux, c'était une bonne journée aujourd'hui et je suis content de la 8e place", a déclaré Norris à l'issue des qualifications sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

"J'ai fait un très bon tour en Q3 pour nous mettre devant les deux Alpines, ce qui est le mieux que nous pouvions faire dans ces conditions."

"Nous sommes trop loin des équipes qui nous précèdent, mais c'est habituel, donc je suis heureux, car nous nous sommes donné une bonne chance pour la course de demain."

Priorité au passage du premier virage

Une longue ligne droite sépare la ligne de départ du premier virage. Tout peut arriver et le Britannique pourrait perdre le bénéfice de ses qualifications en quelques mètres. Il en est conscient. "C'est une longue descente vers le premier virage, beaucoup de choses peuvent arriver", a-t-il souligné

"Nous allons basculer notre concentration sur la course et nous concentrer pour avoir un départ propre, nous échapper, baisser la tête et avoir une course propre à partir de là,"a-t-il conclu.