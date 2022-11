Alonso ne s'est pas senti si rapide, Ocon prêt pour "toutes les possibilités" à Mexico

Patrice Lhoni

Dimanche 30 Octobre 2022 15:27

Fernando Alonso et Esteban Ocon partiront respectivement aux 9e et 10e rangs ce dimanche pour le Grand Prix de Mexico City.

Les deux pilotes Alpine s'élanceront derrière Lando Norris de chez McLaren,écurie avec laquelle Alpine est en bataille pour la 4e place du championnat des constructeurs 2022.

Ocon prêt pour la bataille

Ocon s'est remis dans le bon sens ce samedi, après avoir été éliminé prématurément lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis. Avec un tour chronométré en 1:19.010, il n'est qu'à +0.071s de son coéquipier, qui l'avait largement dominé à Austin le week-end dernier.

Alonso clarifie ses propos sur Schumacher et Hamilton, ce dernier lui a-t-il répondu ?Lire plus

"C'est un bon résultat d'équipe en qualification avec Fernando et moi dans le top 10, ce qui est toujours notre objectif minimum," a déclaré Ocon à l'issue des qualifications.

"Nous avons bien réussi à maximiser le potentiel de la voiture aujourd'hui, même si je pense qu'il y avait un peu de performance laissée sur la table en Q3 après de solides Q1 et Q2."

"Néanmoins, tout est très proche, nous sommes dans la course aux points, et nous savons que demain sera une bataille. Nous aurons besoin d'être à notre meilleur en tant qu'équipe pour sortir avec de bons points de la course."

"Je sais que nous serons prêts à toutes les possibilités".

Alonso a "lutté avec l'équilibre" de sa monoplace

Fernando Alonso a réalisé un tour en Q3 en 1:18.939, et sera le premier pilote Alpine derrière la McLaren de Lando Norris, qui avait pris le dessus sur l'Espagnol en fin de course aux États-Unis.

"C'était un peu plus difficile que prévu aujourd'hui, mais nous sommes tout de même satisfaits d'être en neuvième position sur la grille pour la course de demain," a déclaré l'Espagnol sur sa séance de qualifications.

"C'est bien que nous soyons du côté propre de la grille et juste derrière Lando."

"En général, je ne me sentais pas si rapide et j'ai lutté avec l'équilibre de la voiture. J'étais dixième en Q2 et donc je pense que la neuvième place était potentiellement notre maximum aujourd'hui."

"Avec les températures et l'altitude uniques de cette course, nous ne pouvons rien prendre pour acquis. C'est la même chose pour tout le monde ce week-end et nous ferons de notre mieux pour prendre des points au drapeau à damier."

Alpine possède toujours onze points d'avance sur McLaren au classement des constructeurs, tandis qu'Esteban Ocon (78 points) a sept points d'avance sur Alonso (71 points) avant la 20e manche du championnat 2022.