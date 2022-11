Thibaud Comparot

Christian Horner a demandé à la FIA d'utiliser l'amende de 7 millions de dollars, infligée à Red Bull pour avoir dépassé le plafond budgétaire, afin d'aider les autres séries en difficulté.

Red Bull s'est vu infliger cette importante somme à sept chiffres pour avoir dépassé la limite des 145 millions de dollars fixée la saison dernière.

L'équipe a également été sanctionnée par une réduction de 10 % de son temps de soufflerie la saison prochaine, ce qui, selon Horner, pourrait coûter à l'équipe jusqu'à une demi-seconde de temps au tour.

Cependant, Horner est curieux de savoir ce que la FIA va faire avec l'argent de l'amende, qui doit être payée avant la fin novembre.

Bien que l'Anglais n'y fasse pas spécifiquement référence, la W Series a été contrainte de mettre fin à sa campagne il y a quelques jours en raison de difficultés financières.

"C'est une énorme somme d'argent [7 millions de dollars] et c'est évidemment à la FIA de décider ce qu'elle veut faire de cet argent", a déclaré le directeur de l'écurie autrichienne. "Nous espérons simplement qu'il sera utilisé à bon escient."

"De toute évidence, nous voyons des championnats qui sont en difficulté en ce moment et nous espérons que cela puisse être bénéfique."

La FIA est connue pour être une organisation à but non-lucratif et une fois que les coûts opérationnels sont couverts, elle investit dans des programmes de développement liés à la technologie et à la sécurité et au sport automobile de base.

Red Bull ne recule pas devant l'amende

En dépit de l'importance du chiffre, il s'agit d'une somme qui n'affectera pas trop Red Bull, étant donné les ressources dont elle dispose. Surtout pour cette saison, après son triomphe au championnat des constructeurs.

En soulignant la force financière actuelle de la F1 et les prix distribués aux équipes par les propriétaires Liberty Media, Horner a de nouveau suggéré que le plafond budgétaire devait être revu.

"En termes d'effet matériel [de l'amende] sur Red Bull Racing, cette année a été une bonne année pour nous", a évalué Christian Horner.

"En effet, la somme d'argent que nous recevrons de Liberty cette année dépassera le plafond lui-même."

"La Formule 1 est donc en bonne santé, les revenus du sponsoring sont forts, ainsi que les revenus commerciaux."

"C'est la raison pour laquelle le plafond des coûts doit être revu."

"Même les équipes en fond de grille verront probablement 70 à 80 % de leurs coûts couverts par la dotation", a conclu l'homme à la tête de l'écurie championne du monde.