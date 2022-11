Hamilton minimise la potentielle ère de domination de Verstappen

Rédaction GP Fans

Dimanche 30 Octobre 2022 12:42

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu'il est "trop tôt pour dire" que Red Bull et Max Verstappen pourraient dominer la F1 durant des années.

Verstappen se présente désormais comme double champion du monde depuis le Grand Prix du Japon, avant qu'une nouvelle victoire aux États-Unis ne scelle le premier titre constructeurs de Red Bull depuis 2013. La victoire de Verstappen sur le COTA était sa 13e de la saison, égalant ainsi le record établi par Michael Schumacher et Sebastian Vettel alors qu'il reste trois courses à disputer.

Et ce n'est pas tout : Red Bull est en actuellement à huit victoires consécutives tandis que Sergio Pérez l'avait emporté à Singapour.

De son côté, Mercedes n'a pas été à la hauteur en 2022. La faute à une W13 inefficace, causant trop de traînée aérodynamique et longtemps principale victime du phénomène de rebond.

Ferrari semblait quant à elle prête à prendre la relève mais la fiabilité, la gestion des pneus et les défaillances opérationnelles de l'équipe ont rapidement enterré les espoirs des Tifosi.

Alors, Verstappen et Red Bull pourraient-ils dominer durant longtemps la Formule 1 ? Si Charles Leclerc a déjà répondu à la question, affirmant qu'il ferait tout pour empêcher cela de se produire, Lewis Hamilton estime quant à lui que l'idée est prématurée.

Leclerc va "tout faire" pour empêcher Verstappen de dominer la F1Lire plus

"Il est clairement trop tôt pour le dire", a répondu le septuple champion du monde à la question.

"Si la saison prochaine débute et que la situation est la même, alors oui, ce sera sans doute le cas. Mais si l'on observe la situation de près, les Ferrari ont presque toujours été plus rapides qu'eux [Red Bull] en qualification."

"Je crois que Ferrari a été plus rapide, intrinsèquement, durant la majeure partie de la saison. Ils doivent être plus efficaces au sujet de leur rythme de course et, dans ce cas, ils joueront avec."

"Quant à nous... La marche est beaucoup, beaucoup plus grande. La pente à gravir est plus raide. Mais j'espère vraiment que ce n'est pas impossible. Nous travaillons chaque jour pour y parvenir."