Verstappen : Hamilton ne va pas "si bien" car "il ne prononce toujours pas mon nom" !

Rédaction GP Fans

Dimanche 30 Octobre 2022 11:44

Si vous pensiez que la hache de guerre était enterrée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, détrompez-vous : elle se trouve toujours dans les mains des principaux concernés.

Ces derniers jours, Lewis Hamilton est apparu plus serein que jamais, semblant vivre avec philosophie et de façon très humble les difficultés rencontrées chez Mercedes cette année, et annonçant qu'il avait bien l'intention de poursuivre en F1 et de gagner à nouveau.

Il n'en aura visiblement pas fallu davantage pour réveiller l'instinct de guerrier de Max Verstappen, saisissant au vol une hache de guerre qui trainait visiblement au sol au lieu d'avoir été enterrée...

"Les gens m’ont dit qu’il [Lewis Hamilton] ne prononçait toujours pas mon nom dans ses interviews", a déclaré Verstappen à Mexico.

"Cela prouve qu’il ne va pas si bien qu’il le dit par rapport à Abu Dhabi, je pense."

Le tacle est sec, sans ménagement. Mais le pilote Red Bull, réagissant à la polémique autour des propos tenus par Fernando Alonso, s'est ensuite montré respectueux envers le septuple champion du monde.

"On m’a toujours appris à respecter ce que les gens ont accompli dans le sport. Je n’ai aucun problème avec ce que Lewis a réalisé. Il est l’un des meilleurs de tous les temps, c'est évident."

"Non, ce n'est pas uniquement sa voiture qui a fait le job. Nous le savons tous... Vous devez par exemple toujours battre votre coéquipier et Lewis l'a toujours fait. Il faut reconnaître cet incroyable travail."

Et Verstappen d'évoquer la principale différence entre lui et son rival en 2021 : la renommée et l'idée de l'employer à grande échelle, comme le fait Hamilton pour tenter de faire progresser certaines causes.

"Je n'ai jamais voulu être connu et, franchement, j'aimerais pouvoir me promener sans que personne ne me reconnaisse. Je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour être performant et pour passer de bons moments avec mon équipe. Les gens peuvent donc bien dire ce qu'ils veulent..."