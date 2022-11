Verstappen va devoir se méfier des Mercedes au départ du GP du Mexique

Thibaud Comparot

Samedi 29 Octobre 2022 23:27

Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen a signé la pole position des qualifications et s’élancera de la première place au départ du Grand Prix du Mexique. Le double champion du monde en titre s’attend à vivre une course très disputée, notamment avec les Mercedes de Russell et d’Hamilton.

Le pilote de la Red Bull portant le numéro 1 a su répondre à des Mercedes en grande forme ce week-end à Mexico. Le Batave s’élancera de la première ligne avec George Russell à ses côtés. Il faudra aussi garder un œil sur Lewis Hamilton qui partira de la troisième place sur la grille de départ du Grand Prix du Mexique.

Interrogé par David Coulthard après une haletante séance de qualifications, Max Verstappen sait que le chemin sera long demain jusqu’au premier virage. Le pilote néerlandais va devoir garder un œil dans ses rétroviseurs. En effet, les deux flèches d’argent risquent de se porter à sa hauteur au moment du premier freinage.

"Ça a été une bonne séance de qualifications pour nous, ce fut serré. Après les Essais Libres 3, on a fait des modifications sur la voiture ce qui nous a permis de nous placer dans une meilleure fenêtre. Signer une pole position ici, c’est incroyable, même si je sais qu’il y a une très longue distance entre la ligne de départ et le premier virage. Il faudra prendre un bon départ, mais on a une voiture très rapide."

Soutenu avec ferveur à Zandvoort plus tôt cette saison, Max Verstappen a pu constater à Mexico la passion du public pour le pilote de Guadalajara, Sergio Perez. Le champion du monde 2022 sait qu’il pourra compter sur son coéquipier lors du Grand Prix du Mexique de demain. Ce dernier s'élancera de la quatrième place à l'extinction des feux.

"Ce qui est incroyable ici c’est la passion du public pour la F1, c’est vraiment incroyable de piloter ici."

"Sergio Perez sera présent demain, nous disposons de monoplaces rapides en course. Je pense qu’on va assister à une très belle course demain avec beaucoup d’action. Ça va être serré lors de la couse de demain, ce soir nous nous pencherons sur la stratégie à adopter pour le Grand Prix."