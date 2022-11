EL3 : Mercedes en tête ; Hamilton et Russell candidats à la pole ?

Mercedes a livré une dernière séance d'essais libres révélatrice : les Flèches d'argent pourraient bien jouer la première ligne à Mexico !

George Russell a mené le doublé de l'équipe avec un temps d'1'18''399, repoussant Lewis Hamilton à 0''144 et Max Verstappen à près d'une demi-seconde.

Le directeur de l'ingénierie piste, Andrew Shovlin, avait souligné avant la séance que son équipe estimait que l'Autodromo Hermanos Rodriguez constituait une piste idéale pour la W13.

Cela est directement lié à la haute altitude mexicaine : la perte de temps liée à la trainée aérodynamique de la Mercedes y est fortement réduite en comparaison à ce qui s'est produit tant de fois cette saison.

Ces EL3 furent plus représentatifs que les deux séances du vendredi, surtout en comparaison à la deuxième qui avait été consacrée pour l'essentiel aux essais de pneus Pirelli.

George Russell a d'abord réalisé un excellent chrono de 1'19''970 mais Carlos Sainz l'a battu d'un dixième de seconde avant que le Britannique ne réalise ce qui semblait être un temps de référence en 1'19''405.

Verstappen s'est également illustré en prenant le commandement de la séance en battant Russell de 0''287, mais le Britannique a repris le commandement grâce au premier et troisième secteurs.

Impressionnant, Russell a laissé Verstappen à sept dixièmes avant que son équipier, Hamilton, ne revienne à 0''144 en concédant pas moins de trois dixièmes dans le seul dernier secteur.

Les deux Flèches d'argent pourraient ainsi disputer la première ligne au champion du monde 2022, qui n'a certainement pas dit son dernier mot. Rendez-vous à 22h pour les qualifications du Grand Prix du Mexique !

