Szafnauer pique Haas : "l'ignorance des règles" n'est pas "une excuse acceptable" !

Patrice Lhoni

Samedi 29 Octobre 2022 18:24

Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie Alpine, est revenu sur la décision de la FIA de revoir son jugement suite au résultat du Grand Prix des États-Unis 2022.

Son pilote Fernando Alonso avait été pénalisé de 30 secondes après la course suite à une réclamation de l'écurie Haas à la fin de l'épreuve. L'Espagnol, qui avait effectué une belle remontée jusqu'à la 7e position, après un accident avec Lance Stroll, était rétrogradé à la 15e position.

Alonso - "Je suis un très bon ami de Mohammed" Ben SulayemLire plus

Alpine a porté réclamation contre cette décision, Alonso lui-même allant déclarer sur son compte Instagram que l'issue du jugement en appel allait "dicter l'avenir de la F1". Le verdict est tombé ce jeudi à Mexico, et le classement initial a été rétabli.

Suivez nous sur notre compte Instagram : @gpfansfr

Szafnauer se souvient des incidents passés incluant Leclerc et Hamilton

Pour expliquer la raison pour laquelle Alpine estimait la décision initiale de la FIA trop sévère, Szafnauer s'est souvenu d'incidents similaires, où Charles Leclerc et Lewis Hamilton avaient tous les deux perdus leurs rétroviseurs en course, sans être sanctionnés.

"Nous avons estimé que la punition de 30 secondes après la course pour son rétroviseur cassé ne correspondait pas vraiment au crime", a déclaré Szafnauer à Sky Sports F1.

"Il y a des incidents dans le passé, je crois en 2019, lorsque Leclerc et Lewis ont tous deux perdu leurs rétroviseurs et que leur position s'est maintenue à la fin de la course."

Mais c'est en priorité sur un vice de forme qu'Alpine a basé sa stratégie de recours à la FIA. "Mais la façon dont nous l'avons abordé est que la protestation de Haas a été effectuée hors délai, ils n'avaient que 30 minutes pour protester. Ils ont protesté 54 minutes après le classement, donc leur protestation n'était pas valable."

Szafnauer ne trouve pas l'excuse Haas valable

Au cours de l'audience initiale de protestation d'Alpine, il a été révélé que la direction de course avait informé Haas que l'écurie avait une heure pour envoyer les documents, alors que le règlement de la F1 stipule que les équipes n'ont que 30 minutes, sauf s'il est "impossible" de le faire dans ce délai.

Haas admis que ce n'était pas impossible, mais a répété que la direction de course avait dit une heure. Mais Szafnauer n'éprouve aucune sympathie pour cet argument.

"Je ne connais aucun endroit dans le monde où l'ignorance de la loi ou l'ignorance des règles est une excuse acceptable".

Pressé sur le fait que ce soit la direction de course qui ait donné à Haas les mauvaises informations, il a répondu : "Ce n'est pas le législateur, ce sont les policiers. Le législateur écrit les lois et même si un policier vous dit 'vous savez quoi, vous êtes en règle', un juge vous dira non."

Une clarifications des règles concernant les monoplaces endomagées est nécessaire

Il concède toutefois que les règles concernant les voitures endommagées doivent être clarifiées.

"Je crois que ces incohérences doivent être rendues cohérentes, et la FIA y travaille", a-t-il déclaré.

"Ce que nous devons faire, c'est mieux définir quand vous rentrez et quand vous ne rentrez pas, afin que tout le monde joue selon les mêmes règles et que nous ayons un terrain de jeu égal."

"C'est à l'ordre du jour maintenant, les directeurs techniques vont en discuter. Et tout le monde devrait savoir que si un embout d'aileron avant se détache, il faut faire ça. Ce devrait être la même chose pour nous tous,"a-t-il conclu.