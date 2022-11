Combien de temps de soufflerie pour Red Bull, Ferrari et Mercedes en 2023 ?

Rédaction GP Fans

Samedi 29 Octobre 2022 15:28

En plus des 7 millions d'amende, Red Bull perd 10% de temps d'essai en soufflerie et CFD. Voyons quel impact cela aura face à ses adversaires en 2023.

Vendredi, la FIA a confirmé que Red Bull avait dépassé le cap budgétaire fixé d'1,8 million de dollars en 2021. L'écurie autrichienne s'est vue infliger une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10% du temps disponible en soufflerie.

Depuis 2021 et l'adoption du plafond budgétaire, il existe en effet des temps impartis pour le développement aérodynamique.

L'équipe championne du monde des constructeurs obtient ainsi le moins de temps disponible, soit 70% du temps moyen octroyé, et ce afin de favoriser la convergence des niveaux de performance.

L'équipe qui termine dixième et dernière du championnat obtient ainsi 115% de temps d'essai en soufflerie, dans l'espoir de pouvoir combler l'écart de performance qui la sépare de la tête.

Red Bull, d'ores et déjà championne en 2022, obtient donc 70% de temps de tests aéro en vue de la saison 2023. Mais cela a évidemment changé avec la sanction infligée.

Il faut aussi déduire les 10% de pénalité. Dans les faits, ce pourtage est appliqué aux six périodes de l'année durant lesquelles une équipe est autorisée à effectuer des essais aérodynamiques.

Ferrari se fâche : la pénalité infligée à Red Bull est trop faible !Lire plus

Ces périodes varient forcément en termes de contenu, selon les équipes. Ces six moments ont lieu environ toutes les huit semaines. En 2021, la différence entre deux équipes classées représentait 2,5% mais, en 2022, elle passe à 5% de temps.

Concrètement, Red Bull, championne du monde, obtient 70% de temps de développement en soufflerie durant six moments de l'année 2023, soit toutes les huit semaines. Mais la sanction infligée fait passer Red Bull de 70% à 63% environ, en suivant le rythme des six moments de développement.

Ferrari, si elle reste deuxième du classement, obtiendra logiquement 75% de temps d'essai en soufflerie. Troisième, Mercedes obtiendra elle 80%.

Cela signifie qu'au lieu d'écarts de 5 à 10% entre les trois équipes de tête, Red Bull concèdera 12% à Ferrari et 17% à Mercedes.

La différence avec les autres équipes est encore plus grande puisque les suivantes obtiennent 85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110% et 115% de temps d'essai aéro.

Si Red Bull se retrouvera avec 63% et non 60 en 2023, c'est parce que la pénalité est applicable avec effet immédiat et est donc déjà entrée en vigueur en cette fin d'année 2022.