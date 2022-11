Alonso : Les titres d'Hamilton ont "moins de valeur" car obtenus face à un coéquipier

Patrice Lhoni

Fernando Alonso est revenu sur les 7 titres de champion du monde de Formule 1 remportés par Lewis Hamilton, en comparaison avec les 4 sacres mondiaux acquis par lui-même et par Max Verstrappen.

Le double champion du monde estime, dans un article publié par le Telegraaf ", que les sept titres mondiaux remportés par son ancien coéquipier, officiellement classé devant l'Espagnol à l'issue du championnat des pilotes 2007.

"J'ai aussi beaucoup de respect pour Lewis. Pourtant, c'est différent quand vous gagnez sept titres mondiaux alors que vous n'avez eu à vous battre qu'avec votre coéquipier", a expliqué l'Espagnol. Hamilton avait remporté son premier titre en 2008 avec McLaren, après avoir bataillé avec Ferrari et Felipe Massa. Puis entre 2014 et 2016 chez Mercedes, il a remporté deux titres (2014 et 2015) face à son coéquipier Nico Rosberg, qui fut sacré en 2016 avant de prendre sa retraite. Lors des saisons 2017 et 2018, c'est contre Sebastian Vettel et Ferrari qu'Hamilton a dû batailler, remportant les deux titres à quelques courses de la fin de saison, les deux fois au Mexique.

En 2019 et 2020, le Britannique a cette fois largement remporté ses championnats avec son coéquipier Valtteri Bottas occupant la deuxième place lors de ces saisons.

"Ensuite, je pense qu'un championnat a moins de valeur que lorsque vous avez moins de titres, mais que vous avez dû vous battre contre d'autres pilotes avec un matériel équivalent, voire meilleur."

"En 2005 et 2006, j'ai moi-même fait un bon début d'année et j'ai pu créer une avance. Ensuite, d'autres ont pu avoir une meilleure voiture, mais j'ai pu gérer cet écart."

"Je n'ai jamais eu à me battre avec mon coéquipier pour remporter ces titres. Je n'ai pas non plus vu Max se battre avec Perez ou Albon pour gagner des courses."

Verstappen a été plus performant qu'Hamilton en 2021 selon Alonso

Si Max Verstappen a réussi à décrocher le titre mondial dès le Grand Prix du Japon de cette année, la saison dernière était bien différente. Le pilote néerlandais s'est retrouvé face au septuple champion du monde britannique dans une lutte qui a été féroce, sur et en dehors de la piste. Verstappen a finalement remporté le titre dans un final hollywoodien (dont la F1 porte encore les séquelles à ce jour avec le dépassement du budget de la part de Red Bull Racing, et "l'erreur humaine" de Michael Masi à Abu Dhabi en 2021) où il dépassait Hamilton dans l'ultime tour du dernier Grand Prix.

Alonso a estimé que ce titre obtenu dans la controverse était plus que justifié. "Je pense qu'il a été plus performant que Lewis à la fin et je pense donc qu'il est un digne champion."

Alonso espère se mesurer à Verstappen en 2023

Bien que Verstappen ait intégré le monde de la Formule 1 en 2015, les deux pilotes se sont à de rares occasions affrontés en piste, ne bénéficiant pas de monoplaces comparables. Seules quelques batailles ont eu lieu entre les deux pilotes, notamment au Japon en 2015 où le dépassement de Verstappen sur Alonso provoqua la désormais culte phrase à la radio de la part de l'Espagnol "GP2 engine, GP2, Arrrh". Plus récemment en lors du Grand Prix de Russie 2021, Alonso avait dépassé le Néerlandais en course avec son Alpine, sans que cela ne porte ses fruits dans le résultat final de la course.

"En fait, nous ne nous sommes pratiquement pas affrontés", s'est souvenu Alonso. "C'est très malheureux. Je veux me battre avec les meilleurs pilotes et Max en fait partie."

Il rend tout de même hommage aux champions qu'il a affrontés au cours de sa carrière.

"J'ai eu la chance de me battre avec Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Michael Schumacher dans le passé, mais je n'ai jamais eu cette chance avec Max."

"Espérons que cela se produira encore dans les années à venir lorsque je piloterai pour Aston Martin."

2023 pourra-t-elle être enfin l'année où Fernando Alonso se battra pour des victoires et des titres ?