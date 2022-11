Hamilton : La voiture "pourrait me gifler et je ne serais pas content !"

Patrice Lhoni

Samedi 29 Octobre 2022 09:16

Lewis Hamilton reste prudent sur la suite du week-end du Grand Prix de Mexico City.

Le septuple champion du monde a terminé à la 5e place des Essais Libres (EL) 1 (1:20.849, à +0.142 du premier Carlos Sainz), avant de figurer à la 4e position lors des EL2 (1:21.509, à +1.539s du premier George Russell), séance dédiée aux tests pneumatiques 2023 de Pirelli.

EL2 - Russell le plus rapide de la journée à Mexico, Leclerc dans le murLire plus

Hamilton s'est senti "vraiment bien"

Le circuit des frères Rodriguez (Autodromo Hermanos Rodriguez) semble mieux convenir à la Mercedes W13. Relégué à 5 dixièmes de la tête en configuration identique (EL1 en conditions normales, EL2 dédié à Pirelli) aux États-Unis, Mercedes est à moins de 2 dixièmes de la première place.

"Je me sens vraiment, vraiment bien", a déclaré Hamilton aux journalistes à l'issue des EL. "J'ai vraiment eu une très bonne séance aujourd'hui, donc j'ai vraiment apprécié de rouler sur le circuit aujourd'hui."

"La voiture se sent de mieux en mieux au fur et à mesure que nous la travaillons et que nous la comprenons mieux. Et même si nous avons fait un test de pneus à la fin, ce n'était que des tours de reconnaissance - comme faire : des essais, des essais, des essais."

"Mais oui, je ne sais pas vraiment où nous nous situons par rapport aux autres parce que tout le monde est sur des programmes différents."

"De toute évidence, George [Russell] était sur un programme différent parce qu'il a manqué les EL1, mais je me suis juste concentré sur le mien."

Le septuple champion du monde reste prudent

Malgré un bon feeling initial, Hamilton reste prudent sur la suite du week-end. La W13 peut-elle progresser davantage samedi et dimanche ?

"Je n'en ai aucune idée," a-t-il répondu. "On ne sait jamais avec cette voiture. Demain matin, elle pourrait me gifler et je ne serais pas content."

"J'espère que ce ne sera pas le cas, nous allons faire beaucoup de travail ce soir pour voir si nous pouvons nous avancer un peu."

Des pneumatiques 2023 "un peu plus constants"

Concernant la deuxième séance d'essais libres, le Britannique a été interrogé sur les pneumatiques 2023, et dans quelle mesure ils pourraient changer la donne pour Mercedes s'ils devaient être chaussés sur les monoplaces dans le championnat 2022.

"Hum, avec cette voiture ? Non, c'est la même voiture," a-t-il répliqué. "Je ne pense pas que cela changerait l'ordre [avec ces] pneus. Ils semblent très, très identiques. Peut-être un peu plus constants. Peut-être dans les longs relais, potentiellement. Ils ne surchauffent pas autant, mais en général, ce n'est pas très différent."