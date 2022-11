Le nouveau circuit du Tennessee "adorerait" accueillir F1

Thibaud Comparot

Samedi 29 Octobre 2022 08:30

Le partenaire et président du Flatrock Motorsports Park, Rusty Bittle, a révélé son amour pour la F1. Toutefois, il admet qu'il est peu probable que le nouveau site soit en mesure de convaincre la F1 à se rendre une quatrième fois aux États-Unis.

La F1 a connu un rapide regain de popularité aux États-Unis ces derniers temps. Las Vegas a rejoint les courses existantes à Miami et Austin sur le calendrier 2023.

Horner dénonce une sanction "extrêmement draconienne" de la part de la FIALire plus

Le nouveau site du Flatrock Motorsports Park est situé à seulement 90 minutes de la capitale de l'État, Nashville, et les travaux de construction ont commencé mercredi.

Bien que le tracé de la piste "Grand Prix" de 2,67 miles et l'emplacement puissent être attrayants pour la F1, le tracé conçu par Tilke Engineers & Architects n'a été créé que selon les normes de grade 2 de la FIA, et non selon le grade 1 requis pour la F1.

Interrogé sur l'ambition du site d'accueillir la F1, Bittle a déclaré : "Je pense que toutes les personnes impliquées dans le projet aimeraient avoir un Grand Prix de Formule 1, mais je pense qu'il est réaliste de penser que les commodités autour de la zone locale devraient être développées."

"Par exemple, je pense qu'il faudrait un peu plus d'hôtels pour pouvoir attirer la Formule 1. Mais nous avons eu des conversations avec d'autres organismes internationaux de sanction et nous avons déjà signé des contrats avec certains d'entre eux."

"Je ne peux pas en parler, mais nous avons un protocole d'accord avec un grand organisme de régulation et ce serait formidable si nous pouvions le faire."

En ce qui concerne les séries de courses américaines que le circuit pourrait attirer, Bittle a été clair dans ses objectifs.

EL1 - Ferrari domine une séance perturbée par des drapeaux rougesLire plus

"Je pense qu'une fois que tout le monde aura vu ce que nous avons construit ici, alors je pense qu'IndyCar pourrait être intéressé par une éventuelle course sur le circuit du Grand Prix", a-t-il ajouté.

"Je pense qu'une fois que les gens verront ce que nous allons créer ici, alors ils réaliseront à quel point c'est vraiment incroyable."