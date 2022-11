EL1 - Ferrari domine une séance perturbée par des drapeaux rouges

Les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc en tête d'une première séance d'essais libres qui a été interrompue à deux reprises par des drapeaux rouges.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz a pris la tête à la fin d'une heure mouvementée sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez avec un tour en une 1:20,707 seconde, terminant 0,046 centième d'avance sur son coéquipier Charles Leclerc.

Le duo de pilote Red Bull Sergio Perez et Verstappen a terminé à égalité avec un temps de 1:20,827. Le Mexicain, sur ses terres, a devancé le Néerlandais, car il avait réalisé son chrono en premier.

Max Verstappen aurait sans doute été le plus rapide après un premier secteur parfait, mais il a fait un tête-à-queue en sortant du virage 10. Le pilote de 25 ans a ricané sur la radio de l'équipe et s'est plaint de ne pas avoir d'adhérence.

Alors que les commissaires repoussaient l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu dans la voie des stands après qu'il se soit arrêté au bout de celle-ci, Pietro Fittipaldi a déclenché une interruption de course à 23 minutes de la fin.

Il y a une semaine, avant le Grand Prix des États-Unis, c'est Antonio Giovinazzi qui avait interrompu les procédures par un accident dans le premier secteur.

Au moins, il n'y a rien eu d'aussi embarrassant pour Fittipaldi - qui a pris la place de Kevin Magnussen - puisque le Brésilien a reçu l'ordre de s'arrêter en raison de ce qui semblait être un problème avec le turbo de la Haas.

Cependant, Magnussen devra faire face à une pénalité sur la grille de départ, car le directeur de l'équipe, Günther Steiner, a confirmé qu'une nouvelle unité de puissance sera nécessaire.

Jack Doohan, le rookie d'Alpine, qui remplace Esteban Ocon, a également dû s'arrêter par précaution, car l'équipe a constaté des anomalies dans les données relatives à l'unité de puissance de la monoplace française.

Dans les dernières minutes, les freins de l'AlphaTauri de Liam Lawson ont pris feu, le forçant à s'arrêter sur la piste et à provoquer une nouvelle interruption de séance. La séance s'est donc terminée sous drapeaux rouges.

Lawson, Doohan et Fittipaldi ont terminé en 16e, 19e et 20e sur la feuille de temps. Tous avaient utilisé des pneus durs, tout comme les deux autres rookies de la séance, Logan Sargeant pour Williams et Nyck De Vries pour Mercedes.

Après la fin de la séance, De Vries a remercié Mercedes pour ses trois années passées avec eux, avant son transfert cet hiver chez AlphaTauri, en remplacement de Pierre Gasly.

Le coéquipier de Nyck de Vries, Lewis Hamilton, sept fois champion, a réalisé le cinquième temps, suivi de Fernando Alonso (Alpine), les six premiers étant séparés par moins de deux dixièmes de seconde.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent le top 10.

