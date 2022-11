Sainz - La FIA est "un peu indulgente" envers Russell après sa pénalité pour l'accrochage à Austin

Emmanuel Rolland

Vendredi 28 Octobre 2022 17:36

Carlos Sainz estime que la FIA a laissé George Russell s'en tirer trop facilement après que le pilote Mercedes a contraint l'Espagnol à l'abandon dès le premier tour du Grand Prix des Etats-Unis.

Sainz avait signé sa deuxième pole position de la saison au Circuit des Amériques le week-end dernier, mais a été éliminé de la course au premier virage après avoir été heurté par Russell.

Le pilote Mercedes a reçu une pénalité de cinq secondes pour son erreur et s'est excusé personnellement auprès de Sainz dans le parc fermé.

"Cela honore toujours le gars qui fait ça tout de suite après la course et je respecte toujours cela", a déclaré Sainz.

"Cela ne veut pas dire que je suis satisfait. Je pense que la FIA aussi a peut-être été un peu indulgente avec lui pour les conséquences que cela a eu."

Le Grand Prix des États-Unis a marqué le quatrième abandon au premier tour pour Sainz cette année, après des sorties prématurées en Australie, à Imola et au Japon.

Interrogé sur la difficulté de se remettre de ce dernier incident, compte tenu de l'opportunité offerte par la pole position, Sainz a ajouté : "C'était, sans aucun doute, l'un des moments les plus difficiles de la saison et c'était très décevant, parce qu'après avoir fait un week-end parfait jusque-là, c'est vraiment dur de voir sa course gâchée par quelque chose d'indépendant de sa volonté.

"Cela a été le cas à plusieurs reprises cette année, qui rend frustrant le fait de ne pas disputer ces courses."

"Mais c'est comme ça que ça se passe parfois en sport automobile ou dans la vie. Vous traversez des périodes difficiles et d'autres plus faciles. Et j'ai l'impression que cette année, tout ce qui peut m'arriver m'arrive."

"J'espère que je vais tout prendre cette année pour avoir une [saison] sans problème l'année prochaine !"