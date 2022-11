Vettel portera un casque Red Bull en hommage à Mateschitz à Mexico

Emmanuel Rolland

Vendredi 28 Octobre 2022 20:24

Le pilote Aston Martin portera exceptionnellement ses anciennes couleurs sur son casque ce week-end à Mexico afin de rendre hommage à Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, décédé le week-end dernier.

S'il a quitté l'équipe Red Bull à l'issue de la saison 2014 – pour rejoindre Ferrari en 2015, avant de passer chez Aston Martin en 2021 -, Sebastian Vettel n'a pas oublié ce qu'il doit à la société autrichienne dans sa carrière.

Soutenu par Red Bull dès ses années karting, Vettel a gravi les échelons du sport automobile et remporté ses premiers succès sous ces mêmes couleurs (en Formule BMW, Formule 3 et Formule Renault 3.5), avant son accession à la Formule 1 en 2007 chez Toro Rosso (après une courte parenthèse BMW Sauber).

Après avoir décroché un premier succès retentissant avec Toro Rosso à Monza en 2008, Vettel a ensuite été promu au sein de l'équipe première Red Bull, avec laquelle il a terminé vice-champion en 2009 derrière Jenson Button, puis décroché quatre titres mondiaux successifs de 2010 à 2013.

En tout, Sebastian Vettel a remporté 39 victoires sous les couleurs Red Bull (avec son succès chez Toro Rosso), sur ses 53 succès en Formule 1.

C'est donc tout naturellement que Vettel a souhaité rendre hommage à Dieter Mateschitz à l'occasion du Grand Prix du Mexique ce week-end, où son équipe Aston Martin l'autorisera à porter un casque aux couleurs Red Bull, avec cette inscription : "Danke Didi" ("Merci Didi").

Dietrich Mateschitz was a pioneer and legend not only of Red Bull Racing, but of our sport.



As a tribute and mark of respect, Sebastian Vettel will return to one of his original, iconic helmet designs at this weekend's Mexico GP.



From everybody at Aston Martin F1, Danke Didi.

"L'impact que Red Bull a eu sur la grille au cours des 15 dernières années a été exceptionnel et probablement sans précédent", a déclaré Vettel.

"Nous avions une très bonne relation [avec Dieter Mateschitz] et ce que j'apprécie vraiment aujourd'hui, c'est qu'il est toujours resté humble, même s'il était beaucoup plus expérimenté et connaisseur que moi, surtout au début.'

"Ce fut un véritable choc, la semaine dernière, d'apprendre la nouvelle et une perte massive."

"Pour moi, il a été une grande source d'inspiration parce qu'il a toujours été lui-même."

"Tant de choses se sont produites et ont évolué dans sa vie et sont devenues si importantes autour de lui, mais c'est vraiment son esprit créatif qui a probablement façonné ce chemin et l'a façonné jusqu'à la toute fin."

"Ce sera une perte énorme pour la famille Red Bull, pas seulement pour la course, pour nous tous en Formule 1, avec l'impact de deux équipes sur la grille et les pilotes, mais je pense, parlant pour tant d'autres sports où la marque a eu un impact énorme et a aidé des enfants, des filles, des garçons, des hommes, des femmes le long du chemin et les a aidés à poursuivre leurs rêves."

"Tout cela est dû à Dietrich et à l'idée qu'il avait en tête, ce qu'il voulait faire avec cette marque et c'est ce qu'il a créé."

"C'est une très, très grande perte et tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et d'être avec lui - extrêmement humble, gentil et juste un bon et grand cœur."