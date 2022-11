Schumacher sera fixé sur son avenir avec Haas avant le GP d'Abou Dhabi

Thibaud Comparot

Mick Schumacher poursuivra-t-il sa carrière en F1 avec Haas ? Avant le Grand Prix d’Abou Dhabi, l’écurie américaine de F1 devrait être en mesure de révéler l’identité du coéquipier de Kevin Magnussen en 2023.

Restera, restera pas ? L’avenir de Mick Schumacher en Formule 1 est plus qu’incertain. Alors que Williams a annoncé vouloir aligner en 2023 Logan Sargeant aux côtés d’Alex Albon, seul le second baquet Haas est encore "non attribué".

Haas, par la voie de Günther Steiner et de Gene Haas, avait annoncé vouloir étudier les meilleures pistes possibles, sans pour autant fermer la porte au jeune pilote allemand. L’écurie américaine avait alors décidé d’analyser les dernières courses de Mick Schumacher avant de se décider. Kevin Magnussen pourrait, si le fils du septuple champion du monde n’est pas retenu, voir Nico Hülkenberg prendre le volant de la seconde Haas en 2023.

Günther Steiner, directeur de l’écurie américaine, a tenu à voler au secours de son jeune pilote allemand, après une course compliquée à Austin le week-end dernier. Il assure également ne pas prendre en compte le résultat final de son pilote au passage su drapeau à damier, mais plutôt son rythme global.

"Il avait perdu 30 à 40 points d’appui. Nous étions sur la bonne voie pour un bon résultat avec lui, nous en tiendrons évidemment compte dans notre évaluation."

Le directeur italien a également riposté à ceux qui l’ont critiqué ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment le propre oncle de Mick, Ralf Schumacher.

"Cela ne nous affecte pas. Il suffit de regarder qui tient ces propos. J’ai aussi mon opinion sur certaines personnes, mais je ne vais pas donner mon avis à tout bout de champ."

"Ce que je peux dire, c’est que vous saurez d’ici trois semaines. À Abou Dhabi, nous voulons savoir qui conduira notre voiture l’année prochaine. Comme ça, ce pilote pourra également faire le test après la course."

Du côté de Mick Schumacher, on garde la tête froide et on assure ignorer pour l’instant les spéculations sur son avenir.

"Ce n’est pas difficile. Je suis ici pour faire mon travail et je suis là pour bien le faire. C’est donc sur cela que je dois me concentrer. C’est la seule chose que je puisse contrôler, donc j’essaie juste de faire de mon mieux", a conclu le pilote de la monoplace numéro 47.