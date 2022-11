Russell exige des éclaircissements de la FIA après les incidents de Suzuka

Thibaud Comparot

Vendredi 28 Octobre 2022 14:39

George Russell a exigé des éclaircissements de la part de la FIA alors que l'instance dirigeante de la F1 va rencontrer les pilotes pour discuter des conclusions du rapport sur les défaillances procédurales du Grand Prix du Japon.

Les pilotes ont été furieux après que l'utilisation d'un véhicule de dépannage ait été autorisée dans des conditions dangereuses afin d'aider à dégager les restes de la monoplace accidentée de Carlos Sainz.

Les pilotes ont donc été contraints de contourner la grue, difficilement visible à cause d'une pluie battante. Cette situation n'est pas sans rappeler le tragique accident de 2014, qui avait coûté la vie à Jules Bianchi.

Pierre Gasly tentait de rejoindre le peloton derrière la voiture de sécurité après avoir effectué un arrêt aux stands. Le pilote français n'avait pas été chanceux dans son premier tour. Il avait en effet percuté un panneau publicitaire projeté sur la piste lors de l'accident de la Ferrari numéro 55. Le pilote de l'AlphaTauri avait été pénalisé pour excès de vitesse sous drapeau rouge.

Les pilotes se réuniront pour le briefing habituel d'avant course vendredi soir, où le rapport sur les controverses de Suzuka sera abordé.

Le directeur de l'Association des pilotes de Grand Prix, George Russell, a demandé des éclaircissements sur ce que les pilotes sont censés faire dans les situations de double drapeau jaune.

"J'ai lu le rapport et je suis vraiment intéressé de voir comment se déroule notre conversation et comment nous pouvons continuer à faire évoluer le règlement de la F1", a déclaré le pilote Mercedes.

"Le rapport était très factuel et ne disait pas grand-chose de plus que ce que nous savions déjà."

"Il y a eu beaucoup de discussions concernant Pierre Gasly dans le rapport. OK, il était le coupable de l'excès de vitesse. Mais nous voulons des éclaircissements quant au règlement sous double drapeau jaune."

"Vous devez relâcher votre effort de manière significative et être prêt à vous arrêter, mais s'il y a un double drapeau jaune au bout de la ligne droite au Mexique et que vous faites du 350 km/h, vous pouvez relâcher de manière significative et faire encore du 280 km/h".

"Je crois que Pierre roulait à 180 km/h à Suzuka. Je pense que nous avons besoin d'un peu de clarté à ce sujet."

"Ce n'est jamais simple, mais nous devons continuer à améliorer la sécurité dans notre sport et j'espère que nous trouverons un moyen de ne plus jamais nous retrouver dans une telle situation", a conclu le coéquipier de Lewis Hamilton.