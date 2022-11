Verstappen sur le test Pirelli à Mexico - "Un beau spectacle de drift"

Thibaud Comparot

Vendredi 28 Octobre 2022 11:45

Le double champion du monde de F1, Max Verstappen, a prédit "beaucoup d'accidents" lorsque la discipline finira par interdire l'utilisation des couvertures chauffantes pour les pneus.

Les composés Pirelli sont actuellement préchauffés dans des couvertures jusqu'à 70 degrés Celsius avant d'être montés sur les voitures.

Mais une nouvelle réduction à 50 degrés sera effectuée pour l'année prochaine, un changement qui a été testé au Grand Prix des États-Unis dans le cadre des essais des pneus prototypes 2023 de Pirelli.

La séance de 90 minutes a vu les pilotes se battre avec le train arrière de leur voiture pendant la séance. Lando Norris, notamment, a été à deux doigts de percuter le mur avec sa McLaren en entrant dans la voie des stands.

Parlant du test des pneus et de la baisse de la "préchauffe" des composés Pirelli, Verstappen a déclaré que "Ce n'était pas agréable."

"J'ai roulé avec des pneus chauffés à 50 degrés et j'ai failli faire un tête-à-queue dans la voie des stands. J'avais aussi le composé le plus dur, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que cela."

"Nous avons les couvertures de pneus, pourquoi ne pas les utiliser au maximum. Soit on utilise ces couvertures à fond, soit on arrête d'utiliser les couvertures chauffantes dès l'année prochaine."

Verstappen prédit un "drift show" au Mexique

Mettant en garde contre les conséquences qu'aura l'interdiction prévue des couvertures de pneus en 2024, le pilote de la Red Bull portant le numero 1 a ajouté : "Je pense que nous aurons beaucoup d'accidents, ça, je le sais déjà".

" De plus, la dégradation des pneus va être complètement différente parce que vos pneus sont très froids, vous allez glisser pendant les premiers tours, vos pressions de pneus vont crever le plafond donc vos pneus vont se dégrader beaucoup plus et pour le moment, je n'aime pas vraiment ça. Je ne suis pas le seul à trouver ça désagréable, beaucoup de pilotes disent la même chose que moi. Nous devons trouver une solution à cela."

"Austin est un circuit où vous pouvez facilement faire chauffer les pneus en raison des virages, mais quand nous irons sur un circuit routier, Monaco, je vous laisse imaginer ! Je pense qu'il faudra attendre la mi-course avant d'avoir de la température dans les pneus."

Ce week-end, le Grand Prix du Mexique organisera le deuxième test de pneus. Pirelli continue de collecter des données essentielles et les retours des pilotes et des équipes avant la création des composés finaux pour la saison prochaine.

Interrogé sur ce à quoi il faudra s'attendre pendant la séance de 90 minutes de vendredi, Verstappen a répondu : "Ça va être un beau spectacle de drift".