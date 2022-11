GP du Mexique - Des qualifications perturbées par la pluie ?

Thibaud Comparot

Vendredi 28 Octobre 2022 10:48

La F1 se rend à Mexico pour la 20e course de l'année. Quelles sont les conditions météorologiques annoncées pour ce Grand Prix du Mexique 2022 ?

La course de Mexico est presque toujours baignée de soleil, la haute altitude et les températures extrêmes constituant toujours un défi pour les équipes.

Ceux qui contestent la légitimité du titre de Verstappen sont "des pleurnichards"Lire plus

Mais les pilotes pourraient être confrontés à des conditions météorologiques inhabituelles tout au long du week-end, en particulier le samedi, qui pourrait être un moment fort intéressant.

Les prévisions météorologiques pour le Grand Prix du Mexique

Vendredi

Sous un ciel majoritairement ensoleillé, les premières séances du week-end connaîtront des températures comprises entre 20 et 25 degrés Celsius.

Le vent se lèvera progressivement tout au long de la journée, mais restera inférieur à 16 km/heure. Mais la gestion des changements de direction des rafales constituera un véritable défi. En effet, il y aura une variation de près de 180 degrés dans l'après-midi.

Samedi

Il est possible que la pluie tombe vendredi soir et nettoie la piste de sa gomme avant le samedi. Il y a également un petit risque de précipitations pendant les qualifications.

Il semble toutefois plus probable que la pluie tombe après la séance.

Hamilton - La violation du budget de Red Bull fait resurgir la défaite d'Abou DhabiLire plus

Les températures devraient être légèrement inférieures à celles de vendredi, avec des maxima de 23 degrés Celsius. Une fois encore, la direction du vent changera tout au long de la journée, avec des rafales correspondant aux premières séances.

Dimanche

Les prévisions indiquent que les conditions sont presque identiques à celles de vendredi, mais avec des rafales légèrement plus fortes.

Le risque de pluie est négligeable (13 %) et les températures resteront stables entre 23 et 24 degrés Celsius pendant la course.