Ceux qui contestent la légitimité du titre de Verstappen sont "des pleurnichards"

Thibaud Comparot

Vendredi 28 Octobre 2022 09:46

Le double champion du monde de F1 Max Verstappen a qualifié de "pleurnichards" ceux qui continuent de remettre en cause la légitimité de son premier titre.

Le Néerlandais a remporté son deuxième titre au Grand Prix du Japon et a enchaîné avec une 13e victoire en course cette saison aux États-Unis le week-end dernier. Le Néerlandais est ainsi revenu à égalité avec Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Hamilton - La violation du budget de Red Bull fait resurgir la défaite d'Abou DhabiLire plus

Mais ses exploits ont été quelque peu ternis par le fait que Red Bull ait apparemment enfreint le plafond budgétaire la saison dernière.

Cette infraction mineure représente un dépassement de 2 millions de dollars par rapport à la limite de 145 millions de dollars. Red Bull a donc été soumis à un "accord d'infraction acceptée" de la FIA, dont les résultats devraient être publiés avant le Grand Prix du Mexique.

Sur les potentielles pénalités qui pourraient être appliquées, Verstappen a déclaré : "Nous ne savons pas, jusqu'à ce que les choses soient tranchées. Je ne suis pas impliqué dans ce genre de choses."

"C'est juste un peu frustrant. De notre côté, nous pensions ne pas avoir tort."

"Certaines choses prises en compte dans le plafond budgétaire sont très inattendues."

"Nous devrons faire avec, mais au final, ce n'est pas à moi de décider ce qui est juste."

Verstappen - Les détracteurs ne seront "jamais capables" de se débarrasser de leur haine

Sur les réseaux sociaux, certains ont remis en question la légitimité du premier championnat de Verstappen en raison de ce dépassement du budget cap de 2021.

La FIA donne raison à Alpine, la pénalité d'Alonso à Austin annulée !Lire plus

À la question de savoir si ces interrogations continues ont un impact sur le Néerlandais, Verstappen de Red Bull a répondu : "Ce sont des pleurnichards. Ce que vous dites ou ce que vous faites n'a pas d'importance".

Sur le fait de savoir s'il peut balayer tout ça, il a ajouté : " De mon côté, je peux."

"Probablement qu'ils ne le peuvent pas et qu'ils ne le pourront jamais, donc c'est un problème qu'ils doivent gérer", a conclu le double champion du monde en titre.