Hamilton - La violation du budget de Red Bull fait resurgir la défaite d'Abou Dhabi

Vendredi 28 Octobre 2022 08:49

Lewis Hamilton a affirmé avoir "tourné la page" des événements controversés de la finale de la saison de F1 de l'an dernier, mais a décrit la violation du plafond budgétaire par Red Bull comme "un nouveau coup de couteau dans le dos".

Le 12 décembre dernier, Lewis Hamilton a vécu l'un des moments les plus douloureux de sa vie lorsqu'il a vu son huitième titre mondial s'envoler en quelques secondes alors qu'il avait mené la course de main de maître.

Max Verstappen l'avait finalement emporté après les décisions très controversées de Michael Masi, directeur de course qui sera plus tard écarté à cause de cet épisode.

Hamilton a déclaré : "J'ai tourné la page. Je refuse de vivre dans le passé."

"J'ai déjà vécu cela en 2007 et, en tant que jeune, cela me tenait éveillé la nuit et c'était juste négatif."

"Quand vous vous accrochez à la négativité, à la haine ou à quoi que ce soit d'autre, cela vous empêche d'avancer."

"Je vais de l'avant, peu importe ce qui s'est passé dans le passé. J'ai choisi de ne pas m'y attarder. Il n'y a rien que je puisse faire à propos de ce qui s'est passé à l'époque. J'ai tout donné, et j'ai fait des sacrifices."

"Mais je suis prêt à le faire à nouveau. C'est donc vers cela que j'essaie de travailler".

Hamilton a "enterré" la douleur de Yas Marina

Les événements d'Abou Dhabi ont été remis en question récemment par la FIA qui a estimé que Red Bull n'avait pas respecté le plafond budgétaire de 145 millions de dollars.

L'infraction ne serait pas supérieure à 2 millions de dollars, mais Red Bull maintient qu'elle respecte la limite.

"Lorsque vous avez entendu parler de ce plafonnement des coûts à Singapour, vous avez certainement ressenti une certaine émotion", a ajouté le septuple champion.

"Parce que vous l'avez en quelque sorte enterré et passé à autre chose, et puis ça revient, et c'est comme un nouveau coup de couteau dans le dos", a conclu le septuple champion du monde.