Officiel : Le Mexique accueillera la F1 jusqu'en 2025

La F1 a confirmé la prolongation de trois ans de son contrat pour maintenir le Grand Prix de Mexico au calendrier jusqu'en 2025.

Le contrat existant entre la F1, le gouvernement du Mexique et les promoteurs de l'événement, Corporación Interamericana de Entretenimiento [CIE], devait expirer après la course de ce week-end sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mais l'avenir à court terme de l'événement de Mexico est désormais assuré, puisque la F1 a annoncé ce jeudi un nouvel accord qui place le circuit au calendrier en 2023, 2024 et 2025.

"Je suis très heureux d'annoncer que la Formule 1 continuera à courir à Mexico pour trois années supplémentaires dans le cadre de ce nouvel accord", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"Chaque année, la course attire un grand nombre de fans passionnés et l'atmosphère est incroyable. Je sais que tout le monde sera enthousiasmé par cette nouvelle ".

"Je tiens à remercier Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de la ville de Mexico, ainsi qu'Alejandro Soberón et son équipe pour leur engagement permanent envers la Formule 1 et le succès continu de l'événement."

