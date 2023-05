Le jeu F1 23 sortira le 13 juin prochain

Chris Deeley

EA Sports a annoncé que le nouveau jeu F1 23 sera disponible à partir du vendredi 16 juin, l'édition numérique exclusive Champions Edition pouvant être téléchargée dès le mardi 13 juin.

Les fans et les joueurs auront pour la première fois l'occasion de conduire dans les rues du tout nouveau circuit de Las Vegas avant ses débuts en Formule 1 dans la "vraie vie" en novembre. Le circuit international de Lusail au Qatar fera également son apparition dans le jeu pour la première fois.

Le populaire mode scénarisé Braking Point sera de retour après une année d'interruption, ramenant Aiden Jackson, ainsi que son coéquipier et protagoniste Devon Butler de l'équipe Konnersport Racing Team.

Le jeu promet une maniabilité améliorée, avec un comportement "plus prévisible" de la voiture et une meilleure adhérence au freinage, à l'accélération et dans les virages, ainsi qu'une distance de course de 35 % et des drapeaux rouges.

"Le retour de Braking Point permet aux joueurs de s'immerger dans la course, avec une foule de nouveaux personnages et des rebondissements surprenants", explique Lee Mather, directeur de la création chez Codemasters.

"Nous ajoutons plus d'authenticité aux courses en introduisant des drapeaux rouges et une distance de course de 35 %, ce qui donne aux joueurs plus de stratégie et d'imprévisibilité. Notre maniabilité affinée offre un comportement plus prévisible et une meilleure traction pour aider les joueurs à attaquer le circuit et à monter sur le podium."

"Nous sommes ravis de continuer à travailler avec EA SPORTS sur la création du dernier jeu de F1 pour la saison 2023", a ajouté Brandon Snow, directeur général commercial de la F1.

"F1 23 est une autre façon pour nous de donner aux joueurs et aux fans un moyen supplémentaire d'apprécier et de s'engager dans le sport, ainsi qu'une expérience de première main derrière le volant. L'ajout passionnant du circuit de Las Vegas dans le jeu de cette année donnera aux fans un premier aperçu de ce qui les attend avant le Grand Prix inaugural qui aura lieu plus tard dans l'année."