PHOTO : Red Bull Racing présente une livrée spéciale pour Miami

Jan Bolscher

Jeudi 4 Mai 2023 10:27

Red Bull Racing a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi la livrée spéciale pour le week-end de course de Miami. Max Verstappen et Sergio Pérez apparaîtront sur la piste avec une livrée de la RB19 ... colorée.

Le Grand Prix de Miami est le premier d'un total de trois Grands Prix sur le sol américain cette année. La course dans cette ville de rêve s'accompagne d'un certain nombre de surprises : c'est l'occasion idéale pour Red Bull Racing d'apparaître sur la piste avec une livrée spéciale. Et ce n'est pas n'importe laquelle. En effet, le design a été entièrement conçu par un fan de l'équipe. Dans le cadre du concours de design "Make Your Mark", les fans ont été autorisés à soumettre des dessins de livrée au cours des dernières semaines. L'équipe de Milton Keynes a déjà partagé quelques échantillons impressionnants qui ont été écartés, mais le gagnant final a maintenant été annoncé. Découvrez ci-dessous la livrée spéciale de la RB19 pour le week-end de course à Miami.

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023