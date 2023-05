Jan Bolscher

Mardi 2 Mai 2023 23:31

Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a reconnu que Charles Leclerc était une possibilité à long terme pour l'écurie de course allemande. L'Autrichien a toutefois réaffirmé que l'écurie souhaitait prolonger Lewis Hamilton.

Leclerc est sous contrat avec Ferrari jusqu'à la fin de l'année 2024. Toutefois, avant le week-end de course en Azerbaïdjan, des rumeurs en provenance d'Italie ont soudainement fait état de discussions entre le Monégasque et Mercedes au sujet d'un éventuel transfert. En effet, les performances de Ferrari ont été décevantes en ce début d'année, tandis qu'une saison compétitive en 2022 a été interrompue par une combinaison de problèmes de fiabilité et d'erreurs stratégiques. Par ailleurs, Lewis Hamilton n'a toujours pas signé de contrat avec Mercedes pour l'après-2023, ce qui laisse place à la spéculation.

Jeudi, en Azerbaïdjan, Leclerc a nié avoir eu des discussions avec Mercedes, après quoi Wolff a également déclaré qu'il n'avait pas pris de café avec le pilote Ferrari. Cependant, au micro de Sky Sports, il reconnaît maintenant que Leclerc est une possibilité intéressante pour l'équipe à long terme : "Charles est un gars fantastique et pour l'avenir, c'est quelqu'un qu'il faut avoir dans son radar, mais pas à court ou à moyen terme."

Engagé auprès de Ferrari

Interrogé sur les déclarations de Leclerc, qui a semblé laisser la porte entrouverte à Mercedes en disant qu'il n'avait "pas encore" parlé à la formation allemande, Wolff déclare : "Personne ne doute des compétences de Leclerc et c'est un bon pilote. Il est engagé à 100 % avec Ferrari et nous sommes engagés à 100 % pour signer avec Lewis".