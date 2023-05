VIDEO: Verstappen présente un nouveau casque pour Miami

Max Verstappen disputera le prochain week-end de course avec un casque au design particulier. Ce dernier est entièrement sur le thème de Miami. Le pilote de Red Bull Racing se dit ravi du résultat.

Alors que la Formule 1 a atterri en Azerbaïdjan le week-end dernier, toute la caravane est désormais en route pour Miami. Dimanche prochain, le premier d'un total de trois Grand Prix se tiendra sur le sol américain. Et comme aux États-Unis, la F1 est en plein essor, l'événement sera de taille. Une raison suffisante pour que Red Bull Racing propose une livrée spéciale, mais aussi pour que Max Verstappen sorte du chapeau un nouveau design de casque. Le design est en grande partie le même, mais la palette de couleurs est complètement nouvelle.

Le double champion du monde parle du design dans une vidéo : "Vous pouvez deviner par les couleurs à quoi il est destiné : le Grand Prix de Miami", annonce-t-il. "Le design est le même que celui de mon casque normal. J'aimais déjà ça, alors je l'ai gardé comme ça. Mais nous avons rempli les couleurs différemment. Je le trouve très beau. La combinaison des couleurs en fait un très beau design". Le week-end de course à Miami débute ce vendredi à 20h00 avec la première séance d'essais libres.

