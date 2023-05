Button donne son avis sur la retraite d'Hamilton en F1

Sam Hall

Mardi 2 Mai 2023 18:17

L'ancien champion du monde de F1 Jenson Button a exprimé sa confiance dans le fait que Lewis Hamilton renoncera à la retraite et continuera avec Mercedes pour une autre saison.

Hamilton est au milieu de sa plus longue période sans victoire en F1, après avoir mis fin à un record d'au moins une victoire par an l'année dernière.

Button a précédemment suggéré que son ancien coéquipier souhaiterait que Mercedes prouve sa capacité à gagner des courses avant de signer un nouveau contrat - des commentaires que Hamilton a ensuite qualifiés de "peu utiles".

S'adressant à certains médias, dont GPFans, on a demandé à Button s'il maintenait son opinion précédente.

"Je ne pense pas que Lewis va quitter le F1", a déclaré Button.

"En tant que pilote de course, vous avez deux choses à faire : premièrement, si vous gagnez depuis si longtemps et que soudainement vous ne gagnez plus, vous voulez vous battre pour gagner à nouveau, donc vous n'allez pas prendre votre retraite."

"D'autre part, on peut voir les choses d'une autre manière. Si vous êtes dans une mauvaise voiture, vous voulez prendre votre retraite si vous avez été là pendant de nombreuses années dans une mauvaise voiture parce que cela vous déprime."

"Lewis n'est pas dans une mauvaise voiture. Il est dans une voiture qui n'est pas aussi bonne que celle à laquelle il est habitué, je le comprends."

"Mais je pense qu'il connaît la force de l'équipe, il sait à quel point il est encore rapide, donc je pense qu'il va travailler avec cette équipe pour revenir à la lutte avec Red Bull - et je pense qu'ils le feront."

Hamilton conserve sa "faim" de titre

Red Bull a dominé la saison jusqu'à présent, Sergio Perez et Max Verstappen se partageant équitablement les quatre victoires en course, plus une victoire en course sprint.

En raison de cette domination et de la montée en puissance d'Aston Martin, Mercedes est troisième au classement des constructeurs, à 104 points de la première place.

Ajoutant à sa prédiction d'un retour à la compétitivité pour Mercedes, Button a ajouté : "Ce ne sera probablement pas cette année, mais en 2024, je pense que nous verrons Lewis Hamilton sur la grille de départ. Il a toujours envie de gagner un autre championnat du monde".