Verstappen a voulu marquer son territoire face à Russell - Popov

Remy Ramjiawan

Mardi 2 Mai 2023 11:05

Le commentateur russe de la Formule 1 Alexey Popov suppose que Max Verstappen ne faisait que marquer son territoire lorsqu'il a invectivé George Russell après la course sprint.

Selon le commentateur, le Britannique est le rival de demain du Néerlandais et il a montré à Bakou qu'on ne pouvait pas lui chercher des noises.

Lors du premier tour de la course sprint en Azerbaïdjan, la W14 de Russell est entrée en collision avec la RB19 de Max Verstappen. Bien qu'au premier regard, il ne semblait pas y avoir beaucoup de dommages, le trou sur le côté gauche de la voiture du double champion du monde était clairement visible après la course.

Le Néerlandais ne s'en est pas non plus rendu compte immédiatement pendant la course, mais après l'annonce de l'ingénieur Gianpiero Lambiase, il s'est demandé comment il était possible que le pilote Mercedes ait été autorisé à conserver la position, malgré les dommages évidents.

Verstappen marque son territoire

Après la course, Verstappen cherchait à avoir des explications de la part de Russell. Cela s'est terminé par une altercation au cours de laquelle Verstappen avait prévenu son collègue qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il fasse de même à l'avenir.

"Un compétiteur marque immédiatement son territoire, comme les prédateurs dans la nature", a déclaré Popov à Sportsmole.

Ces dernières années, Lewis Hamilton a été le grand rival de Verstappen, mais Russell devrait prendre le relais à l'avenir.

"Lewis [Hamilton, NDLR] est sur le départ, tandis que Russell est en train d'émerger et de devenir un concurrent sérieux dès que la voiture pourra le faire. Je pense donc que Max se dit : 'Je vais lui faire peur'. Il faudra peut-être lui rentrer dedans pour qu'il y réfléchisse à deux fois la prochaine fois", suppose le commentateur.

Quant à savoir qui est responsable de l'incident, Popov est clair : "Je ne vais pas chercher des excuses à Russell, parce qu'il est vraiment responsable du contact, mais il ne me semble pas que Max était aussi en colère qu'il l'a laissé entendre."