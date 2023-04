Leclerc révèle le défi que représente la course sprint après sa pole à Bakou

Harry Smith

Charles Leclerc a surpris tout le monde vendredi après-midi en décrochant une étonnante pole position pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Avant le week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la plupart des fans s'attendaient à un nouveau scénario de domination de Red Bull, mais Leclerc n'avait pas la même idée en tête.

Le pilote monégasque s'est défait de Max Verstappen et de Sergio Perez pour décrocher sa première pole position de la saison et sa troisième pole consécutive à Bakou.

De nouveau en pole à Bakou

S'adressant à Mark Webber après la course, Leclerc a déclaré : "Ah, c'est sûr que je suis surpris. Nous avons commencé le week-end en pensant que ce serait un grand week-end si nous étions devant Aston et Mercedes en qualifications."

"Et à la fin, nous sommes en pole, donc c'est une très bonne surprise. Nous ne devons pas oublier que notre voiture est peut-être encore derrière les Red Bull, et qu'il sera donc difficile de garder la tête."

"Mais c'est l'objectif et je suis très, très heureux de ce tour. C'est un week-end très difficile pour nous, les pilotes, parce que nous avons très peu de temps pour nous entraîner - nous n'avons eu qu'une seule séance d'essais libres et ensuite vous devez vous concentrer sur la course."

Mais les sensations étaient bonnes depuis le début, donc je suis vraiment très heureux.

Le défi du samedi

Leclerc a ensuite évoqué les défis de la séance de qualification de samedi, qui se déroulera sous la forme d'un sprint.

"Ah, ça va être un défi", a déclaré Leclerc. "Parce que nous n'avons pas encore roulé sur les mediums, donc demain ce sera la première fois que nous le ferons. Et nous devrons être à la hauteur parce que nous n'avons qu'un seul train de pneus, donc pas le droit à l'erreur."

"Mais encore une fois, le rythme semble bon, alors j'espère que nous pourrons apprendre en Q1 et Q2, puis pousser en Q3 et alors nous saurons que la voiture est bonne."